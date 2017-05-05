Капитан «Оттавы» Карлссон получил травму в матче с «Рейнджерс»
Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон получил травму в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).
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Видимо, что-то случилось...
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Инцидент произошёл во втором периоде матча в борьбе с нападающим ньюйоркцев Джей Ти Миллером. На третий период шведский хоккеист в итоге не вышел. Ранее сообщалось, что Карлссон играет в текущем
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