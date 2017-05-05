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5 мая 2017, 9:34 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Капитан «Оттавы» Карлссон получил травму в матче с «Рейнджерс»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон получил травму в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4).

Капитан Оттавы <span class=error>Сенаторз</span> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Карлссон</span> получил травму в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка <span class=error>Стэнли</span> с Нью-Йорк Рейнджерс (1:4). Увеличить
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В настоящее время счёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги равный — 2−2.

Инцидент произошёл во втором периоде матча в борьбе с нападающим ньюйоркцев Джей Ти Миллером. На третий период шведский хоккеист в итоге не вышел. Ранее сообщалось, что Карлссон играет в текущем плей-офф с двумя трещинами в пятке левой ноги.

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