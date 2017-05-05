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5 мая 2017, 9:27 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

ESPN оценил переход Шипачева в «Вегас» и сравнил его с Панариным

Американский канал ESPN положительно оценил переход российского нападающего СКА Вадима Шипачева в «Вегас».

Американский канал <span class=error>ESPN</span> положительно оценил переход российского нападающего <span class=error>СКА</span> Вадима Шипачева в Вегас. Увеличить
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Как отмечается, это очень квалифицированный игрок и будет входить в шестерку лучших хоккеистов новообразованного клуба НХЛ.

— «Лас-Вегас» подписал Шипачева из КХЛ, — пишет ESPN. — Это первый игрок высокого уровня, подписанный этим клубом. Вадим за время своего выступления в КХЛ показал высокий уровень мастерства и отличное видение площадки, что сделало его одним из лучших бомбардиров не только КХЛ, но и последних чемпионатов мира.

Он неплохо выступил на Кубке мира. Однако стало видно, что 30-летний хоккеист уперся в потолок без великолепной двусторонней игры, которая предоставляется игрокам НХЛ. Полагаем, что Вадим может быть в шестерке лучших игроков «Вегаса». Тем не менее, не считаем, что его влияние на лигу окажется настолько же сильным, как у Панарина.

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