Генменеджер «Лас-Вегаса»: Шипачев является плеймейкером высокого класса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня россиянин подписал контракт с «Голден Найтс» на два года, по которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.