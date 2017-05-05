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5 мая 2017, 9:04 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Генменеджер «Лас-Вегаса»: Шипачев является плеймейкером высокого класса

Генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи отметил, что надеется на успешные выступления нападающего Вадима Шипачева в НХЛ.

Генеральный менеджер <span class=error>Лас</span>-Вегаса Джордж <span class=error>Макфи</span> отметил что надеется на успешные выступления нападающего Вадима Шипачева в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Сегодня россиянин подписал контракт с «Голден Найтс» на два года, по которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.

— Вадим является плеймейкером высокого класса, — приводит пресс-служба «Лас-Вегаса» слова Макфи. — Он провел впечатляющую карьеру в КХЛ и был одним из лидеров в споре бомбардиров. Шипачев успешно выступает за сборную России. Верим, что он станет хорошим игроком для НХЛ.

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Новости НХЛ

Форвард СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ «Лас-Вегас»

Форвард СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ «Лас-Вегас»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лас-Вегас». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи, слова которого приводит пресс-служба команды.
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