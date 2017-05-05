Генменеджер «Лас-Вегаса»: Шипачев является плеймейкером высокого класса
Генеральный менеджер «Лас-Вегаса» Джордж Макфи отметил, что надеется на успешные выступления нападающего Вадима Шипачева в НХЛ.
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Сегодня россиянин подписал контракт с «Голден Найтс» на два года, по которому будет получать 4,5 миллиона долларов за сезон.
— Вадим является плеймейкером высокого класса, — приводит
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