Форвард СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ «Лас-Вегас»
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нападающий
санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лас-Вегас». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи, слова которого приводит пресс-служба команды.
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Срок соглашения составляет два года. Средняя зарплата хоккеиста составит $4,5 млн.
Шипачев выступал за СКА с 2013 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 76 (26+50) очками по системе «гол+пас». В
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