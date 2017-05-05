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5 мая 2017, 8:52 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Форвард СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ «Лас-Вегас»

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лас-Вегас». Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джордж Макфи, слова которого приводит пресс-служба команды.

30-летний российский нападающий заключил соглашение на два года с клубом из <nobr>Лас-Вегаса.</nobr> Увеличить
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Срок соглашения составляет два года. Средняя зарплата хоккеиста составит $4,5 млн.

Шипачев выступал за СКА с 2013 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 76 (26+50) очками по системе «гол+пас». В плей-офф на его счету 19 (4+15) очков в 17 проведенных встречах. В составе СКА Шипачев становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2014/15. В настоящее время хоккеист находится в Кельне в составе сборной России.

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