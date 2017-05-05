«Рейнджерс» победили «Оттаву» и сравняли счет в серии ¼ финала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке победил «Оттаву» со счетом 4:1 в четвертом матче серии второго раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Ник Холден (15-я минута), Оскар Линдберг (23, 36) и Крис Крайдер (51). У «Оттавы» отличился Кайл Туррис (54).
«Рейнджерс» во втором матче подряд побеждают со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2.
Пятая игра серии между командами состоится в столице Канады в ночь на воскресенье.
|5.05.2017 02:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Madison Square Garden
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4:1
|Оттава Сенаторз
|(1:0, 2:0, 1:1)
Главные тренеры
|Ален Виньо
|Ги Буше
Вратари
|Хенрик Лундквист
|Крэйг Андерсон 40:00 (М. Кондон 40:00-57:19, М. Кондон 57:30)
|1-й период
|14:04
|Ник Холден (К. Хэйс)
|19:00
|Брэди Шей
|Зак Смит
|19:00
|Зак Смит
|19:00
|2-й период
|22:01
|Оскар Линдберг (М. Грабнер, Т. Гласс)
|22:33
|Брендан Смит
|Марк Мето
|32:21
|33:45
|Матс Цуккарелло-Осен
|Эрик Карлссон
|33:45
|35:54
|Оскар Линдберг (Дж. Миллер, Т. Гласс)
|3-й период
|Кларк Макартур
|50:32
|50:45
|Крис Крайдер (Р. Макдона, Д. Степан)
|Кайл Террис (З. Смит, Б. Харпур)
|53:34
|53:45
|Брендан Смит
|53:45
|Брендан Смит
|Дион Фанеф
|53:45
|Дион Фанеф
|53:45
|Бен Харпур
|54:42
|55:58
|Джей.Ти. Миллер
|Бобби Райан
|57:32
|Бобби Райан
|57:32
|59:34
|Тэннер Гласс
|59:34
|Оскар Линдберг
|Кайл Террис
|59:34
|Кайл Террис
|59:34
|Марк Стоун
|59:34
|59:37
|Джей.Ти. Миллер
|59:37
|Ник Холден
|59:37
|Крис Крайдер
|Алекс Бэрроуз
|59:37
|Марк Мето
|59:37
|Виктор Столберг
|59:37
|Алекс Бэрроуз
|59:37
Статистика
|36
|Штрафное время
|56
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|О. Линдберг (Нью-Йорк Рейнджерс), Т. Гласс (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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