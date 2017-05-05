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5 мая 2017, 8:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Рейнджерс» победили «Оттаву» и сравняли счет в серии ¼ финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке победил «Оттаву» со счетом 4:1 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвертом матче серии клуб Нью-Йорк Рейнджерс на своей площадке победил со счетом 4:1. Увеличить
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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Ник Холден (15-я минута), Оскар Линдберг (23, 36) и Крис Крайдер (51). У «Оттавы» отличился Кайл Туррис (54).

«Рейнджерс» во втором матче подряд побеждают со счетом 4:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2.

Пятая игра серии между командами состоится в столице Канады в ночь на воскресенье.

5.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 4:1 Оттава Сенаторз
(1:0, 2:0, 1:1)
Главные тренеры
Ален Виньо Ги Буше
Вратари
Хенрик Лундквист Крэйг Андерсон 40:00 (М. Кондон 40:00-57:19, М. Кондон 57:30)
1-й период
14:04 Ник Холден (К. Хэйс)
19:00 Брэди Шей
Зак Смит 19:00
Зак Смит 19:00
2-й период
22:01 Оскар Линдберг (М. Грабнер, Т. Гласс)
22:33 Брендан Смит
Марк Мето 32:21
33:45 Матс Цуккарелло-Осен
Эрик Карлссон 33:45
35:54 Оскар Линдберг (Дж. Миллер, Т. Гласс)
3-й период
Кларк Макартур 50:32
50:45 Крис Крайдер (Р. Макдона, Д. Степан)
Кайл Террис (З. Смит, Б. Харпур) 53:34
53:45 Брендан Смит
53:45 Брендан Смит
Дион Фанеф 53:45
Дион Фанеф 53:45
Бен Харпур 54:42
55:58 Джей.Ти. Миллер
Бобби Райан 57:32
Бобби Райан 57:32
59:34 Тэннер Гласс
59:34 Оскар Линдберг
Кайл Террис 59:34
Кайл Террис 59:34
Марк Стоун 59:34
59:37 Джей.Ти. Миллер
59:37 Ник Холден
59:37 Крис Крайдер
Алекс Бэрроуз 59:37
Марк Мето 59:37
Виктор Столберг 59:37
Алекс Бэрроуз 59:37
Статистика
36 Штрафное время 56
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
О. Линдберг (Нью-Йорк Рейнджерс), Т. Гласс (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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