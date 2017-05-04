Евгений Кузнецов: Мы победим дома в пятом матче. И снова приедем в Питтсбург

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— Евгений, лично вы играли очень сильно, а «Вашингтон» в два раза перебросал «Питтсбург». Чего же вам не хватило?

— Забивать нужно. Мы создаем много хороших моментов, но надо их использовать.

Нельзя говорить, что я был лучшим. Неважно, кто из игроков забил. Главное — результат, правильно? Пусть лучше бы я играл плохо, но мы бы победили. Надо правильно выполнять установку тренера. И забивать в тех моментах, которые мы хорошо создаем. Уже говорил об этом, но мысль очень важная.

— Но ведь это поразительно — у «Питтсбурга» нет Летанга, теперь — Кросби. Но пропустили первыми, потом в свои ворота случайно забил Дмитрий Орлов, и пошло-поехало…

— Вы правильно сказали, что шайба Димы была случайной. Вылезают какие-то ошибки, они мешают. И мы не забили в большинстве, когда был шанс. А когда даешь такую слабину, то соперник тебя за это накажет. Я в это верю, и эту ситуацию нужно менять.

— Вы проигрываете 1−3 в серии. Что теперь делать «Вашингтону»?

— Я уверен, что мы победим в пятом матче дома. И снова вернемся в Питтсбург.

Знаете, у ребят в команде есть большая уверенность в себе. Все друг другу доверяют. И когда мы после матча выходим со льда, то в раздевалке можем смотреть партнерам в глаза. Мы бились, стараемся делать правильные вещи.

Да, не всегда получается. Но в третий раз вам повторю, что нужно забивать в своих моментах. Другого секрета нет.