Евгений Кузнецов: Мы победим дома в пятом матче. И снова приедем в Питтсбург
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
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Видимо, что-то случилось...
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— Евгений, лично вы играли очень сильно, а «Вашингтон» в два раза перебросал «Питтсбург». Чего же вам не хватило?
— Забивать нужно. Мы создаем много хороших моментов, но надо их использовать.
Нельзя говорить, что я был лучшим. Неважно, кто из игроков забил. Главное — результат, правильно? Пусть лучше бы я играл плохо, но мы бы победили. Надо правильно выполнять установку тренера. И забивать в тех моментах, которые мы хорошо создаем. Уже говорил об этом, но мысль очень важная.
— Но ведь это поразительно — у «Питтсбурга» нет Летанга, теперь — Кросби. Но пропустили первыми, потом в свои ворота случайно забил Дмитрий Орлов, и
— Вы правильно сказали, что шайба Димы была случайной. Вылезают
— Вы проигрываете 1−3 в серии. Что теперь делать «Вашингтону»?
— Я уверен, что мы победим в пятом матче дома. И снова вернемся в Питтсбург.
Знаете, у ребят в команде есть большая уверенность в себе. Все друг другу доверяют. И когда мы после матча выходим со льда, то в раздевалке можем смотреть партнерам в глаза. Мы бились, стараемся делать правильные вещи.
Да, не всегда получается. Но в третий раз вам повторю, что нужно забивать в своих моментах. Другого секрета нет.
— Может, вратарь «Пенс»
— Не знаю, сложно сказать. Иногда у соперников есть фарт. Но у нас хватает мастерства, чтобы забивать голы. Сильно извиняюсь, что говорю вам прописную истину. Но без голов ничего не будет.
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