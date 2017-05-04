Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29647236/
4 мая 2017, 19:34 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Евгений Кузнецов: Мы победим дома в пятом матче. И снова приедем в Питтсбург

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Корреспондент Советского спорта в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда Вашингтона Евгения <span class=error>Кузнецова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Евгений, лично вы играли очень сильно, а «Вашингтон» в два раза перебросал «Питтсбург». Чего же вам не хватило?
— Забивать нужно. Мы создаем много хороших моментов, но надо их использовать.

Нельзя говорить, что я был лучшим. Неважно, кто из игроков забил. Главное — результат, правильно? Пусть лучше бы я играл плохо, но мы бы победили. Надо правильно выполнять установку тренера. И забивать в тех моментах, которые мы хорошо создаем. Уже говорил об этом, но мысль очень важная.

—  Но ведь это поразительно — у «Питтсбурга» нет Летанга, теперь — Кросби. Но пропустили первыми, потом в свои ворота случайно забил Дмитрий Орлов, и пошло-поехало…
— Вы правильно сказали, что шайба Димы была случайной. Вылезают какие-то ошибки, они мешают. И мы не забили в большинстве, когда был шанс. А когда даешь такую слабину, то соперник тебя за это накажет. Я в это верю, и эту ситуацию нужно менять.

— Вы проигрываете 1−3 в серии. Что теперь делать «Вашингтону»?
— Я уверен, что мы победим в пятом матче дома. И снова вернемся в Питтсбург.

Знаете, у ребят в команде есть большая уверенность в себе. Все друг другу доверяют. И когда мы после матча выходим со льда, то в раздевалке можем смотреть партнерам в глаза. Мы бились, стараемся делать правильные вещи.

Да, не всегда получается. Но в третий раз вам повторю, что нужно забивать в своих моментах. Другого секрета нет.

— Может, вратарь «Пенс» Марк-Андре Флери вас останавливает? Ведь после того, как вылетел Кросби, многие списали «Питтсбург».
— Не знаю, сложно сказать. Иногда у соперников есть фарт. Но у нас хватает мастерства, чтобы забивать голы. Сильно извиняюсь, что говорю вам прописную истину. Но без голов ничего не будет.

Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
2 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия