Кросби провел самостоятельную тренировку на льду
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки «Пингвинз», сообщает TSN.
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Видимо, что-то случилось...
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Примечательно, что сегодня у команды выходной.
Форвард получил сотрясение мозга после удара в голову Мэтта Нисканена в третьем матче ¼ финала Кубка Стэнли против «Вашингтона». «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3−1.
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