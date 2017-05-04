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4 мая 2017, 19:35 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кросби провел самостоятельную тренировку на льду

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки «Пингвинз», сообщает TSN.

Капитан Питтсбурга <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> провел самостоятельную тренировку на льду тренировочной площадки <span class=error>Пингвинз</span>. Увеличить
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Примечательно, что сегодня у команды выходной.

Форвард получил сотрясение мозга после удара в голову Мэтта Нисканена в третьем матче ¼ финала Кубка Стэнли против «Вашингтона». «Питтсбург» ведет в серии со счетом 3−1.

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