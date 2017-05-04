Россиянин Орлов отметился автоголом в Кубке Стэнли

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В начале второго периода форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель прострелил на пятачок, шайба попала в конек россиянину и отскочила в сетку. После этого счет стал 2:0 в пользу Питтсбурга. Вашингтон через пять минут сумел отыграться, но в начале третьего периода пингвины отличились еще раз, установив окончательный счет матча — 3:2.

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Автором одной из шайб в составе столичного клуба стал россиянин Евгений Кузнецов, его соотечественник из команды-соперника Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. Пятый матч, который может стать последним в противостоянии, состоится в ночь на понедельник, 8 мая, в Вашингтоне.