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4 мая 2017, 11:27 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Россиянин Орлов отметился автоголом в Кубке Стэнли

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов поразил собственные ворота в игре второго раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбург Пингвинс».

Российский защитник Вашингтон Кэпиталс Дмитрий Орлов поразил собственные ворота в игре второго раунда плей-офф НХЛ против Питтсбург Пингвинс (2:3). В начале второго периода форвард пингвинов Джейк Гюнцель прострелил на пятачок шайба попала в конек россиянину и отскочила в сетку. Увеличить
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В начале второго периода форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель прострелил на пятачок, шайба попала в конек россиянину и отскочила в сетку. После этого счет стал 2:0 в пользу Питтсбурга. Вашингтон через пять минут сумел отыграться, но в начале третьего периода пингвины отличились еще раз, установив окончательный счет матча — 3:2.

Автором одной из шайб в составе столичного клуба стал россиянин Евгений Кузнецов, его соотечественник из команды-соперника Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. Пятый матч, который может стать последним в противостоянии, состоится в ночь на понедельник, 8 мая, в Вашингтоне.

4.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 3:2 Вашингтон Кэпиталз
(1:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэден Холтби 58:06 (Б. Холтби 58:08-59:00)
1-й период
04:39 Патрик Хернквист (О. Мяяття, Мэтт Каллен)
Александр Овечкин 08:11
Ларс Эллер 13:06
19:09 Брайан Дюмулин
2-й период
23:51 Джейк Гюнтцель
Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, М. Юханссон) 27:21
Нэйт Шмидт (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк) 28:33
Джон Карлсон 30:45
31:24 Джастин Шульц (Е. Малкин, Дж. Гюнтцель)
33:36 Ян Коул
33:36 Крис Куниц
Том Уилсон 33:36
38:00 Мэтт Каллен
38:00 Мэтт Каллен
3-й период
Александр Овечкин 40:41
47:00 Олли Мяяття
Том Уилсон 47:00
Ти. Джей. Оши 58:08
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Тренер: Лидеры «Вашингтона» провалили четвертый матч серии

Тренер: Лидеры «Вашингтона» провалили четвертый матч серии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» провалили четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга». Такое мнение после проигранной встречи высказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, слова которого приводит телеканал TVA Sports.
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