Россиянин Орлов отметился автоголом в Кубке Стэнли

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В начале второго периода форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель прострелил на пятачок, шайба попала в конек россиянину и отскочила в сетку. После этого счет стал 2:0 в пользу Питтсбурга. Вашингтон через пять минут сумел отыграться, но в начале третьего периода пингвины отличились еще раз, установив окончательный счет матча — 3:2.
Автором одной из шайб в составе столичного клуба стал россиянин Евгений Кузнецов, его соотечественник из команды-соперника Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу.
«Питтсбург» повел в серии до четырех побед со счетом 3:1. Пятый матч, который может стать последним в противостоянии, состоится в ночь на понедельник, 8 мая, в Вашингтоне.
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» провалили четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга». Такое мнение после проигранной встречи высказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, слова которого приводит телеканал TVA Sports.