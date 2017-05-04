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4 мая 2017, 9:58 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Анахайм» одолел «Эдмонтон», счет в серии стал равным

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Анахайм Дакс» в овертайме нанесли гостевое поражение «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в среду в канадском Эдмонтоне, завершилась волевой победой «Дакс» — 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0). На шайбы Милана Лучича (16-я минута) и Коннора Макдэвида (18) у «нефтяников» в первом периоде гости ответили дублем Райана Гетцлафа (22, 35) и точным броском Рикарда Ракелля (26) во втором. Но шайба нападающего хозяев Дрэйка Каджулы (59) перевела игру в овертайм, где на первой же минуте забил форвард «Дакс» Якоб Сильверберг.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 2−2. Пятый матч пройдет 5 мая в Анахайме.

4.05.2017 05:00 Плей-офф: 1/4 финала Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 3:4 ОТ Анахайм Дакс
(2:0, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Рэнди Карлайл
Вратари
Кэм Тэлбот 58:14 (К. Тэлбот 58:18) Джон Гибсон
1-й период
04:35 Райан Ньюджент-Хопкинс
11:03 Милан Лучич
15:20
15:38 Милан Лучич (Л. Драйзайтль, М. Летестю)
17:43 Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, П. Марун)
Сами Ватанен 18:09
2-й период
Райан Гецлаф (Б. Монтур) 21:37
Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Перри) 25:33
27:01 Мэттью Беннинг
Райан Гецлаф 34:25
34:51 Мэттью Беннинг
3-й период
Антуан Верметт 56:14
58:18 Дрейк Каджула (П. Марун, Р. Ньюджент-Хопкинс)
Овертайм
Якоб Сильверберг (Р. Гецлаф) 60:45
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), Д. Каджула (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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