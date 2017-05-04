«Анахайм» одолел «Эдмонтон», счет в серии стал равным
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты «Анахайм Дакс» в овертайме нанесли гостевое поражение «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду в канадском Эдмонтоне, завершилась волевой победой «Дакс» — 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0). На шайбы Милана Лучича (16-я минута) и Коннора Макдэвида (18) у «нефтяников» в первом периоде гости ответили дублем Райана Гетцлафа (22, 35) и точным броском Рикарда Ракелля (26) во втором. Но шайба нападающего хозяев Дрэйка Каджулы (59) перевела игру в овертайм, где на первой же минуте забил форвард «Дакс» Якоб Сильверберг.
Счет в серии до четырех побед сравнялся — 2−2. Пятый матч пройдет 5 мая в Анахайме.
|4.05.2017 05:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|3:4 ОТ
|Анахайм Дакс
|(2:0, 0:3, 1:0)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Кэм Тэлбот 58:14 (К. Тэлбот 58:18)
|Джон Гибсон
|1-й период
|04:35
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|11:03
|Милан Лучич
|15:20
|15:38
|Милан Лучич (Л. Драйзайтль, М. Летестю)
|17:43
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, П. Марун)
|Сами Ватанен
|18:09
|2-й период
|Райан Гецлаф (Б. Монтур)
|21:37
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, К. Перри)
|25:33
|27:01
|Мэттью Беннинг
|Райан Гецлаф
|34:25
|34:51
|Мэттью Беннинг
|3-й период
|Антуан Верметт
|56:14
|58:18
|Дрейк Каджула (П. Марун, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|Овертайм
|Якоб Сильверберг (Р. Гецлаф)
|60:45
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), Д. Каджула (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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