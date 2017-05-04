«Анахайм» одолел «Эдмонтон», счет в серии стал равным

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Встреча, состоявшаяся в среду в канадском Эдмонтоне, завершилась волевой победой «Дакс» — 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0). На шайбы Милана Лучича (16-я минута) и Коннора Макдэвида (18) у «нефтяников» в первом периоде гости ответили дублем Райана Гетцлафа (22, 35) и точным броском Рикарда Ракелля (26) во втором. Но шайба нападающего хозяев Дрэйка Каджулы (59) перевела игру в овертайм, где на первой же минуте забил форвард «Дакс» Якоб Сильверберг.

Счет в серии до четырех побед сравнялся — 2−2. Пятый матч пройдет 5 мая в Анахайме.