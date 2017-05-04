Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

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Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась победой хозяев — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Патрик Хёрнквист (5-я минута), Джейк Гюнцель (24) и Джастин Шульц (32), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин. У гостей отличились Евгений Кузнецов (28), признанный третьей звездой матча, и Нэйт Шмидт (29).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Пингвинз». Следующий матч пройдет 6 мая в Вашингтоне.