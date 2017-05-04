Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась победой хозяев — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Патрик Хёрнквист (5-я минута), Джейк Гюнцель (24) и Джастин Шульц (32), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин. У гостей отличились Евгений Кузнецов (28), признанный третьей звездой матча, и Нэйт Шмидт (29).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Пингвинз». Следующий матч пройдет 6 мая в Вашингтоне.
|4.05.2017 02:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|3:2
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Барри Тротц
Вратари
|Марк-Андре Флери
|Брэден Холтби 58:06 (Б. Холтби 58:08-59:00)
|1-й период
|04:39
|Патрик Хернквист (О. Мяяття, Мэтт Каллен)
|Александр Овечкин
|08:11
|Ларс Эллер
|13:06
|19:09
|Брайан Дюмулин
|2-й период
|23:51
|Джейк Гюнтцель
|Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, М. Юханссон)
|27:21
|Нэйт Шмидт (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк)
|28:33
|Джон Карлсон
|30:45
|31:24
|Джастин Шульц (Е. Малкин, Дж. Гюнтцель)
|33:36
|Ян Коул
|33:36
|Крис Куниц
|Том Уилсон
|33:36
|38:00
|Мэтт Каллен
|38:00
|Мэтт Каллен
|3-й период
|Александр Овечкин
|40:41
|47:00
|Олли Мяяття
|Том Уилсон
|47:00
|Ти. Джей. Оши
|58:08
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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