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4 мая 2017, 8:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Питтсбург Пингвинз» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

Хоккеисты Вашингтон Кэпиталз уступили Питтсбург Пингвинз в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду в Питтсбурге, завершилась победой хозяев — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Патрик Хёрнквист (5-я минута), Джейк Гюнцель (24) и Джастин Шульц (32), которому ассистировал российский форвард Евгений Малкин. У гостей отличились Евгений Кузнецов (28), признанный третьей звездой матча, и Нэйт Шмидт (29).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Пингвинз». Следующий матч пройдет 6 мая в Вашингтоне.

4.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 3:2 Вашингтон Кэпиталз
(1:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэден Холтби 58:06 (Б. Холтби 58:08-59:00)
1-й период
04:39 Патрик Хернквист (О. Мяяття, Мэтт Каллен)
Александр Овечкин 08:11
Ларс Эллер 13:06
19:09 Брайан Дюмулин
2-й период
23:51 Джейк Гюнтцель
Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, М. Юханссон) 27:21
Нэйт Шмидт (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк) 28:33
Джон Карлсон 30:45
31:24 Джастин Шульц (Е. Малкин, Дж. Гюнтцель)
33:36 Ян Коул
33:36 Крис Куниц
Том Уилсон 33:36
38:00 Мэтт Каллен
38:00 Мэтт Каллен
3-й период
Александр Овечкин 40:41
47:00 Олли Мяяття
Том Уилсон 47:00
Ти. Джей. Оши 58:08
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Тренер: Лидеры «Вашингтона» провалили четвертый матч серии

Тренер: Лидеры «Вашингтона» провалили четвертый матч серии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» провалили четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга». Такое мнение после проигранной встречи высказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, слова которого приводит телеканал TVA Sports.
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