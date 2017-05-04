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4 мая 2017, 8:31 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тренер: Лидеры «Вашингтона» провалили четвертый матч серии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидеры клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» провалили четвертый матч серии второго раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга». Такое мнение после проигранной встречи высказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, слова которого приводит телеканал TVA Sports.

По словам главного тренера Вашингтона Барри Тротца лучшие хоккеисты команды должны показывать свой уровень и даже опережать его чтобы победить Питтсбург Увеличить
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В ночь на четверг «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» со счетом 2:3 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф. Встреча прошла в Питтсбурге, российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой, еще один гол в составе гостей забил защитник Нэйт Шмидт.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями за 18 минут 54 секунды на площадке. В его активе два броска, шесть силовых приемов, кроме того, он заработал два удаления. Швед Никлас Бэкстрем также не набрал результативные очки за 20 минут 41 секунду на площадке, ни разу не бросив по воротам соперника (один заблокированный бросок). Американский форвард Ти Джей Оши, выступающий в первом звене атаки «Вашингтона» с Овечкиным и Бэкстремом, отдал одну результативную передачу за 19 минут в игре (два броска, пять силовых приемов).

«Наши лучшие хоккеисты провели плохой матч, они были совсем не на высоте. Наши топ-хоккеисты должны быть в действительности лучшими и даже быть выше своего уровня. “Питтсбург” не имел нескольких лучших своих хоккеистов, но даже в такой ситуации мы должны демонстрировать свой лучший хоккей, чтобы победить их. Нужно быть более эмоциональными в борьбе и сплотиться вокруг сложившейся ситуации в серии», — сказал Тротц.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Питтсбурга». Пятый матч между командами состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

4.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 3:2 Вашингтон Кэпиталз
(1:0, 2:2, 0:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэден Холтби 58:06 (Б. Холтби 58:08-59:00)
1-й период
04:39 Патрик Хернквист (О. Мяяття, Мэтт Каллен)
Александр Овечкин 08:11
Ларс Эллер 13:06
19:09 Брайан Дюмулин
2-й период
23:51 Джейк Гюнтцель
Евгений Кузнецов (Джаст. Уильямс, М. Юханссон) 27:21
Нэйт Шмидт (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк) 28:33
Джон Карлсон 30:45
31:24 Джастин Шульц (Е. Малкин, Дж. Гюнтцель)
33:36 Ян Коул
33:36 Крис Куниц
Том Уилсон 33:36
38:00 Мэтт Каллен
38:00 Мэтт Каллен
3-й период
Александр Овечкин 40:41
47:00 Олли Мяяття
Том Уилсон 47:00
Ти. Джей. Оши 58:08
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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