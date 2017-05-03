Педан продлил контракт с «Ванкувером»
Российский защитник Андрей Педан продлил контракт с «Ванкувером», сообщил в своем Твиттере агент Дэн Милстейн.
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Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Отметим, что Педан в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2015/16, провел 13 игр и не отметился результативными действиями. В чемпионате АХЛ за «Утику» он сыграл в 52 встречах, в которых записал на свой счет 10 (5+5) очков и 100 минут штрафа.
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