Педан продлил контракт с «Ванкувером»

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Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Отметим, что Педан в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2015/16, провел 13 игр и не отметился результативными действиями. В чемпионате АХЛ за «Утику» он сыграл в 52 встречах, в которых записал на свой счет 10 (5+5) очков и 100 минут штрафа.