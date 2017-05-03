Дайнюс Зубрус: «Убийство» Кросби? Это какая-то чушь

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— Третья игра была очень важна для «Вашингтона», — сказал Зубрус. — Если бы «Кэпс» проиграли, то очень сложно было бы вытащить серию. После победы ситуация стала совсем другой.

— Верите, что ваша бывшая команда сможешь пройти «Питтсбург», что удавалось «Столичным» лишь раз?

— Конечно, парни могут это сделать. Нужно, чтобы у Александра Овечкина прибавилось помощников. Тот же Брэйден Холтби — отличный вратарь, и в прошлом матче действовал здорово. В начале этого плей-офф он не показывал своей лучшей игры, но если он найдет себя, то начнет приносить «Вашингтону» победы.

— Что скажете об эпизоде с травмой Сидни Кросби, в котором некоторые журналисты и болельщики увидели спланированную атаку на лидера «Пингвинз»?

— Мне не показалось, что Кросби умышленно нанесли травму. Сомневаюсь, что такое возможно. Не думаю, что Джон Нисканен заслуживал дополнительного наказания.

— Полагаете, плана «убить» Кросби не могло существовать?

— Нет, это какая-то чушь. Разумеется, Кросби и Малкин — отличные игроки, которым всегда уделяют внимание, но чтобы убивать….

— Как скажется отсутствие капитана на игре «Пингвинз»?

— Конечно, травма капитана и лучшего игрока — большая потеря. Само собой, его отсутствие окажет серьезное влияние на команду. В регулярке «Питтсбург» отлично показал себя. Да, Евгений Малкин действительно лучше играет, когда Кросби нет на льду, но в плей-офф каждый исполнитель на счету. Посмотрим, сможет ли взвалить на себя его обязанности Малкин или кто-то другой.

— «Пенс» справится без своего лидера?

— В прошлом сезоне у «Питтсбурга» тоже было много травм, но они ставили в состав молодых ребят, о которых я даже не слышал на тот момент. Они выступили здорово и выиграли Кубок Стэнли. А сейчас, например, отсутствует Крис Летанг, но отлично проявляют себя другие защитники «Пингвингз».

— Оборона прогрессирует под руководством Сергея Гончара?

— Да, даже в прошлом году их защитники играли очень быстро. Тот же Летанг блеснул в финале, сильно прибавили даже игроки, которые были невостребованы в других командах, и молодые ребята.

— Победитель нынешней серии станет главным фаворитом Кубка Стэнли?

— Думаю, если не претендентом на Кубок, то на победу на «Востоке» точно.

— В 2001 году вы выступали за «Вашингтон» в серии с «Питсбургом». Чем запомнилось это противостояние?

— Хорошо помню ту серию. Соперничество в том же ключе в плей-офф продолжается много лет. Случались и очень длинные матчи, когда Петр Недвед забил в четвертом овертайме, но это было очень давно.

— Что изменилось с тех пор?

— Тогда в Вашингтоне не было такой поддержки трибун, как сейчас. Когда пришел Овечкин, я еще играл за «Кэпиталз» и помню, как начал расти интерес к хоккею. Все больше фанатов приходило на арену. С тех пор команда все лучше выступает в регулярном чемпионате, теперь нужно выигрывать в плей-офф.

— С приходом нынешних капитанов — Овечкина и Кросби — настал новый виток соперничества?

— С появлением Саши и Сидни оно получило еще больший размах. Внимания прессы и фанатов сейчас достаточно. Конечно, когда играл, я знал об этом «rivalry», но в то же время особо о нем не задумывался. Все мысли занимали следующий период и новая игра. Ты просто готовишься к следующему матчу, и не думаешь, что было 10 или 20 лет назад.