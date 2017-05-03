Тарасенко в составе «Сент-Луиса» проиграл «Нэшвиллу» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54). У «Сент-Луиса» отличился Джоэль Эдмундсон (57).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 59 секунд. В его активе четыре броска и один силовой прием.

«Нэшвилл» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 3−1.