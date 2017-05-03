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3 мая 2017, 9:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Тарасенко в составе «Сент-Луиса» проиграл «Нэшвиллу» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1 в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сент-<span class=error>Луис</span> проигрывает в серии до четырех побед со счетом 1−3. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54). У «Сент-Луиса» отличился Джоэль Эдмундсон (57).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 59 секунд. В его активе четыре броска и один силовой прием.

«Нэшвилл» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 3−1.

Следующий матч состоится в Сент-Луисе в ночь на субботу.

3.05.2017 04:30 Плей-офф: 1/4 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 2:1 Сент-Луис Блюз
(0:0, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Йео
Вратари
Пекка Ринне Джейк Аллен 57:17
1-й период
Патрик Берглунд 03:28
15:41 Коди Маклеод
Райан Ривз 15:41
2-й период
Магнус Пяйярви-Свенссон 34:50
39:07 Маттиас Экхольм
3-й период
44:11 Коди Маклеод
Джоэль Эдмундсон 44:11
Райан Ривз 44:11
45:09 Райан Эллис (К. Уилсон)
45:15 Пи. Кей. Суббан
Джоэль Эдмундсон 45:15
48:04 Райан Джохансен
49:25
53:03 Джеймс Нил
Джоэль Эдмундсон (А. Стин, Й. Лехтеря) 56:11
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Дж. Нил (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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