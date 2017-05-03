Тарасенко в составе «Сент-Луиса» проиграл «Нэшвиллу» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1 в четвертом матче второго раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54). У «Сент-Луиса» отличился Джоэль Эдмундсон (57).
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, проведя на площадке 20 минут 59 секунд. В его активе четыре броска и один силовой прием.
«Нэшвилл» удвоил преимущество в серии до четырех побед — 3−1.
Следующий матч состоится в
|3.05.2017 04:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|2:1
|Сент-Луис Блюз
|(0:0, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Майк Йео
Вратари
|Пекка Ринне
|Джейк Аллен 57:17
|1-й период
|Патрик Берглунд
|03:28
|15:41
|Коди Маклеод
|Райан Ривз
|15:41
|2-й период
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|34:50
|39:07
|Маттиас Экхольм
|3-й период
|44:11
|Коди Маклеод
|Джоэль Эдмундсон
|44:11
|Райан Ривз
|44:11
|45:09
|Райан Эллис (К. Уилсон)
|45:15
|Пи. Кей. Суббан
|Джоэль Эдмундсон
|45:15
|48:04
|Райан Джохансен
|49:25
|53:03
|Джеймс Нил
|Джоэль Эдмундсон (А. Стин, Й. Лехтеря)
|56:11
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз), Дж. Нил (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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