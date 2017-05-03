«Рейнджерс» победили «Оттаву» в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф НХЛ

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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Матс Цуккарелло (6-я минута), Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39). У «Оттавы» отличился Жан-Габриэль Пажо (39).

Лучшим игроком матча был признан Цуккарелло, на счету которого еще результативная передача. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 26 из 27 бросков стал второй звездой встречи, форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад — третьей.

«Рейнджерс» сократили отставание в серии второго раунда — 1−2.