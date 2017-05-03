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3 мая 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Рейнджерс» победили «Оттаву» в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке победил «Оттаву» со счетом 4:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс победили на своей площадке со счетом 4:1 и сократили отставание в серии второго раунда Кубка <span class=error>Стэнли</span> — 1−2. Увеличить
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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Матс Цуккарелло (6-я минута), Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39). У «Оттавы» отличился Жан-Габриэль Пажо (39).

Лучшим игроком матча был признан Цуккарелло, на счету которого еще результативная передача. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 26 из 27 бросков стал второй звездой встречи, форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад — третьей.

«Рейнджерс» сократили отставание в серии второго раунда — 1−2.

Четвертая игра серии между командами состоится также в Нью-Йорке в ночь на пятницу.

3.05.2017 02:00 Плей-офф: 1/4 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 4:1 Оттава Сенаторз
(2:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Ален Виньо Ги Буше
Вратари
Хенрик Лундквист Крэйг Андерсон
1-й период
05:31 Матс Цуккарелло-Осен (М. Зибанежад, Д. Джирарди)
13:24 Михаэль Грабнер (М. Цуккарелло-Осен)
2-й период
Райан Дзингел 22:59
23:41 Крис Крайдер
32:21 Рик Нэш (Д. Степан, Дж. Веси)
38:17 Оскар Линдберг (Дж. Миллер, Т. Гласс)
Жан-Габриэль Пажо (Б. Райан, К. Сиси) 38:49
3-й период
42:57 Брендан Смит
Фредрик Клаессон 47:23
48:32 Брэди Шей
48:32 Джей.Ти. Миллер
Жан-Габриэль Пажо 48:32
Райан Дзингел 51:20
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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