«Рейнджерс» победили «Оттаву» в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф НХЛ
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке победил «Оттаву» со счетом 4:1 в третьем матче серии второго раунда
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Матс Цуккарелло (6-я минута), Майкл Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39). У «Оттавы» отличился
Лучшим игроком матча был признан Цуккарелло, на счету которого еще результативная передача. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 26 из 27 бросков стал второй звездой встречи, форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад — третьей.
«Рейнджерс» сократили отставание в серии второго раунда — 1−2.
Четвертая игра серии между командами состоится также в
|3.05.2017 02:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Madison Square Garden
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4:1
|Оттава Сенаторз
|(2:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
|Ален Виньо
|Ги Буше
Вратари
|Хенрик Лундквист
|Крэйг Андерсон
|1-й период
|05:31
|Матс Цуккарелло-Осен (М. Зибанежад, Д. Джирарди)
|13:24
|Михаэль Грабнер (М. Цуккарелло-Осен)
|2-й период
|Райан Дзингел
|22:59
|23:41
|Крис Крайдер
|32:21
|Рик Нэш (Д. Степан, Дж. Веси)
|38:17
|Оскар Линдберг (Дж. Миллер, Т. Гласс)
|Жан-Габриэль Пажо (Б. Райан, К. Сиси)
|38:49
|3-й период
|42:57
|Брендан Смит
|Фредрик Клаессон
|47:23
|48:32
|Брэди Шей
|48:32
|Джей.Ти. Миллер
|Жан-Габриэль Пажо
|48:32
|Райан Дзингел
|51:20
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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