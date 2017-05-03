Кросби, Макдэвид и Бёрнс претендуют на «Тед Линдсей Эворд»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс претендуют на «Тед Линдсей Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Данная награда ежегодно вручается лучшему игроку НХЛ по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов.
Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в
В минувшем сезоне 29-летний Кросби, трижды выигрывавший «Тед Линдсей Эворд», заработал 89 (44+45) очков в 75 матчах. 20-летний Макдэвид, набрав 100 (30+70) очков, стал лучшим бомбардиром НХЛ. 32-летний Бёрнс провёл 82 матча, в которых набрал 76 (29+47) очков.
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