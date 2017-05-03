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3 мая 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби, Макдэвид и Бёрнс претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс претендуют на «Тед Линдсей Эворд», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> форвард Эдмонтон <span class=error>Ойлерз</span> <span class=error>Коннор</span> Макдэвид и защитник Сан-Хосе <span class=error>Шаркс</span> <span class=error>Брент</span> <span class=error>Бёрнс</span> претендуют на <span class=error>Тед</span> <span class=error>Линдсей</span> <span class=error>Эворд</span> сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Данная награда ежегодно вручается лучшему игроку НХЛ по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов.

Победитель будет объявлен 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

В минувшем сезоне 29-летний Кросби, трижды выигрывавший «Тед Линдсей Эворд», заработал 89 (44+45) очков в 75 матчах. 20-летний Макдэвид, набрав 100 (30+70) очков, стал лучшим бомбардиром НХЛ. 32-летний Бёрнс провёл 82 матча, в которых набрал 76 (29+47) очков.

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Кросби пропустит 4-й матч серии с «Вашингтоном»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» из-за сотрясения мозга, заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.
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