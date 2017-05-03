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3 мая 2017, 9:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» заключил контракт с защитником «Сочи» Фантенбергом

«Лос-Анджелес Кингз» согласовал условия контракта с защитником «Сочи» Оскаром Фантенбергом, сообщает LA Kings Insider. Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

Фантенберг провёл в «Сочи» один сезон. В КХЛ швед отыграл 44 матча, в которых заработал 23 (3+20) очка, и завершил выступления с коэффициентом «-3». Ранее выступал в чемпионате Швеции за ХВ-71 и «Фрелунду».

Кроме того, Оскар защищал цвета сборной Швеции на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году и во время Евротура в 2013, 2015 и 2016 годах.

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