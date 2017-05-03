Флёри: Кросби нельзя заменить, но Малкин возьмёт игру на себя
Вратарь «Питтсбург Пингвинз»
Марк-Андре Флёри прокомментировал травму Сидни Кросби, который не сыграет в четвёртом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» из-за сотрясения мозга, а также отметил, что Евгений Малкин должен взять игру на себя.
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Россиянин возглавляет гонку бомбардиров текущего
«Нельзя заменить Кросби, но в этом сезоне мы уже демонстрировали, что когда
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