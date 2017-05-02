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2 мая 2017, 22:32 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Кросби пропустит 4-й матч серии с «Вашингтоном»

МОСКВА, 2 мая — Р-Спорт. Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит четвертый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» из-за сотрясения мозга, заявил главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

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«Питтсбург» в понедельник проиграл «Вашингтону» в овертайме третьего матча серии со счетом 2:3. Кросби покинул лед в начале первого периода после удара в голову.

«У Сида было диагностировано сотрясение мозга, он пропустит завтрашний матч. Мы будем следить за его состоянием. Он очень оптимистичен и позитивен. Мы очень оптимистичны и надеемся, что он вернется своевременно», — приводятся слова Салливана в микроблоге «пингвинов» в Twitter.

Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Пингвинз». Четвертый матч пройдет 3 мая в Питтсбурге.

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