Кросби пропустит 4-й матч серии с «Вашингтоном»

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«Питтсбург» в понедельник проиграл «Вашингтону» в овертайме третьего матча серии со счетом 2:3. Кросби покинул лед в начале первого периода после удара в голову.

Хоккей НХЛ 2016-2017 1/4 финала, 4.05.2017, 2:30 -:- Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз

«У Сида было диагностировано сотрясение мозга, он пропустит завтрашний матч. Мы будем следить за его состоянием. Он очень оптимистичен и позитивен. Мы очень оптимистичны и надеемся, что он вернется своевременно», — приводятся слова Салливана в микроблоге «пингвинов» в Twitter.

Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Пингвинз». Четвертый матч пройдет 3 мая в Питтсбурге.