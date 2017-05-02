Евгений Малкин: Кросби развернулся — и получил грязный удар в лицо
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда «пингвинов» Евгения Малкина.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Посмотрите, сколько травмированных у «Питтсбурга» — Летанг, Хэгелин с поломанной ногой, Хорнквист тоже не здоров, да еще команда потеряла Кросби и Шири.
При этом лучший бомбардир
— Насколько тяжело было играть после того, как вылетел Сидни Кросби? — спросил у Малкина ваш корреспондент в раздевалке.
— Очень трудный получился матч. В первом периоде травмировался Сид, во втором мы потеряли Шири. Пришлось играть в 10 нападающих. Это тяжеловато, легла большая нагрузка на центрфорвардов.
Но считаю, что мы здорово сыграли. Да, уступили в овертайме, но боролись до конца. Матч был равным. В конце «Вашингтону»
— Что вы думаете об ударе Кросби? Вы видели момент?
— Да, посмотрел на повторе. Показалось, что они оба друг друга не видели. Сид развернулся, но там получился грязный удар в лицо. При этом не думаю, что Нисканен бил Кросби намеренно. Там Сид немного наклонил голову.
Вообще сейчас трудно сказать, насколько момент был грязным, и хотел ли Нисканен ломать нашего игрока. Но вряд ли здесь просто стечение обстоятельств. И надеюсь, что на следующий матч Сидни Кросби
— Вы сняли вратаря и забили два гола, сравняв счет. Такое редко увидишь.
— Ну да, старались. Очень не хотели уступать дома. Имели моменты, чтобы забить. И здорово сработали в концовке. Тренер нарисовал схему, правильно расставил игроков. После этого мы начали просто бросать по воротам. Пара точных шайб залетела.
— Вы все равно ведете в серии: 2−1. Думаете, что команда
— Вы же видели матч. Думаю, после него абсолютно понятно, что мы просто так не отдадим ни одну игру. Будем сражаться до конца. «Вашингтону» легко точно не будет. Мы играем на победу. У нас очень хорошие хоккеисты.
— Как самочувствие? Вы устали? Играли очень много.
— Немного тяжеловато. Но это
|2.05.2017 02:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|2:3 ОТ
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:1, 0:0, 2:1)
|Майк Салливан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 56:45 (М-А. Флери 58:07-58:26, М-А. Флери 58:55)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Мэтт Нисканен
|05:24
|Мэтт Нисканен
|05:24
|06:33
|Евгений Малкин
|11:28
|Карл Хагелин
|12:11
|Брайан Раст
|Никлас II Бэкстрем (Джаст. Уильямс, А. Овечкин)
|13:05
|2-й период
|Брукс Орпик
|26:12
|Евгений Кузнецов
|32:09
|Евгений Кузнецов
|35:17
|3-й период
|42:27
|Олли Мяяття
|45:44
|Крис Куниц
|45:44
|Евгений Малкин
|Том Уилсон
|45:44
|Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
|49:46
|58:07
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
|58:55
|Джастин Шульц (Е. Малкин, К. Куниц)
|Овертайм
|62:40
|Тревор Дэйли
|Кевин Шаттенкирк (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|63:13
|14
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Шаттенкирк (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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