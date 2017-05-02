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Посмотрите, сколько травмированных у «Питтсбурга» — Летанг, Хэгелин с поломанной ногой, Хорнквист тоже не здоров, да еще команда потеряла Кросби и Шири.

При этом лучший бомбардир плей-офф Евгений Малкин сражался как лев — 2 (1+1) очка, +2 за полезность, 4 броска по воротам и аж 5 силовых приемов!

— Насколько тяжело было играть после того, как вылетел Сидни Кросби? — спросил у Малкина ваш корреспондент в раздевалке.

— Очень трудный получился матч. В первом периоде травмировался Сид, во втором мы потеряли Шири. Пришлось играть в 10 нападающих. Это тяжеловато, легла большая нагрузка на центрфорвардов.

Но считаю, что мы здорово сыграли. Да, уступили в овертайме, но боролись до конца. Матч был равным. В конце «Вашингтону» чуть-чуть повезло с большинством, когда забил Шаттенкирк. Но мы ни в чем не уступили сопернику, хотя потеряли двух великолепных хоккеистов. Постараемся обязательно выиграть дома следующий матч.

— Что вы думаете об ударе Кросби? Вы видели момент?

— Да, посмотрел на повторе. Показалось, что они оба друг друга не видели. Сид развернулся, но там получился грязный удар в лицо. При этом не думаю, что Нисканен бил Кросби намеренно. Там Сид немного наклонил голову.

Вообще сейчас трудно сказать, насколько момент был грязным, и хотел ли Нисканен ломать нашего игрока. Но вряд ли здесь просто стечение обстоятельств. И надеюсь, что на следующий матч Сидни Кросби все-таки выйдет.

— Вы сняли вратаря и забили два гола, сравняв счет. Такое редко увидишь.

— Ну да, старались. Очень не хотели уступать дома. Имели моменты, чтобы забить. И здорово сработали в концовке. Тренер нарисовал схему, правильно расставил игроков. После этого мы начали просто бросать по воротам. Пара точных шайб залетела.

— Вы все равно ведете в серии: 2−1. Думаете, что команда по-прежнему в себе уверена?

— Вы же видели матч. Думаю, после него абсолютно понятно, что мы просто так не отдадим ни одну игру. Будем сражаться до конца. «Вашингтону» легко точно не будет. Мы играем на победу. У нас очень хорошие хоккеисты.

— Как самочувствие? Вы устали? Играли очень много.