Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29613137/
2 мая 2017, 9:48 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Евгений Малкин: Кросби развернулся — и получил грязный удар в лицо

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда «пингвинов» Евгения Малкина.

Корреспондент Советского спорта в Питтсбурге после матча взял интервью у форварда пингвинов Евгения <span class=error>Малкина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Посмотрите, сколько травмированных у «Питтсбурга» — Летанг, Хэгелин с поломанной ногой, Хорнквист тоже не здоров, да еще команда потеряла Кросби и Шири.

При этом лучший бомбардир плей-офф Евгений Малкин сражался как лев — 2 (1+1) очка, +2 за полезность, 4 броска по воротам и аж 5 силовых приемов!

— Насколько тяжело было играть после того, как вылетел Сидни Кросби? — спросил у Малкина ваш корреспондент в раздевалке.

—  Очень трудный получился матч. В первом периоде травмировался Сид, во втором мы потеряли Шири. Пришлось играть в 10 нападающих. Это тяжеловато, легла большая нагрузка на центрфорвардов.

Но считаю, что мы здорово сыграли. Да, уступили в овертайме, но боролись до конца. Матч был равным. В конце «Вашингтону» чуть-чуть повезло с большинством, когда забил Шаттенкирк. Но мы ни в чем не уступили сопернику, хотя потеряли двух великолепных хоккеистов. Постараемся обязательно выиграть дома следующий матч.

— Что вы думаете об ударе Кросби? Вы видели момент?

—  Да, посмотрел на повторе. Показалось, что они оба друг друга не видели. Сид развернулся, но там получился грязный удар в лицо. При этом не думаю, что Нисканен бил Кросби намеренно. Там Сид немного наклонил голову.

Вообще сейчас трудно сказать, насколько момент был грязным, и хотел ли Нисканен ломать нашего игрока. Но вряд ли здесь просто стечение обстоятельств. И надеюсь, что на следующий матч Сидни Кросби все-таки выйдет.

— Вы сняли вратаря и забили два гола, сравняв счет. Такое редко увидишь.

—  Ну да, старались. Очень не хотели уступать дома. Имели моменты, чтобы забить. И здорово сработали в концовке. Тренер нарисовал схему, правильно расставил игроков. После этого мы начали просто бросать по воротам. Пара точных шайб залетела.

— Вы все равно ведете в серии: 2−1. Думаете, что команда по-прежнему в себе уверена?

—  Вы же видели матч. Думаю, после него абсолютно понятно, что мы просто так не отдадим ни одну игру. Будем сражаться до конца. «Вашингтону» легко точно не будет. Мы играем на победу. У нас очень хорошие хоккеисты.

— Как самочувствие? Вы устали? Играли очень много.

—  Немного тяжеловато. Но это плей-офф. Тут всем трудно. У всех травмы, но люди сражаются, побеждают. А вообще я люблю, когда провожу много времени на льду. Сразу приходит уверенность.

2.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 2:3 ОТ Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 56:45 (М-А. Флери 58:07-58:26, М-А. Флери 58:55) Брэден Холтби
1-й период
Мэтт Нисканен 05:24
Мэтт Нисканен 05:24
06:33 Евгений Малкин
11:28 Карл Хагелин
12:11 Брайан Раст
Никлас II Бэкстрем (Джаст. Уильямс, А. Овечкин) 13:05
2-й период
Брукс Орпик 26:12
Евгений Кузнецов 32:09
Евгений Кузнецов 35:17
3-й период
42:27 Олли Мяяття
45:44 Крис Куниц
45:44 Евгений Малкин
Том Уилсон 45:44
Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс) 49:46
58:07 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
58:55 Джастин Шульц (Е. Малкин, К. Куниц)
Овертайм
62:40 Тревор Дэйли
Кевин Шаттенкирк (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов) 63:13
Статистика
14 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Шаттенкирк (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)