«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
Первое домашнее поражение «Пингвинз» в
плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ от «СЭ».
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Видимо, что-то случилось...
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ПОТЕРЯ
Проблемы ряда игроков «Питтсбурга» со здоровьем не были секретом ни для кого. Однако и Рон Хэйнси, и Патрик Хернквист, и Карл Хагелин, участие которых в третьем матче находилось под вопросом, на льду появились. Наверняка с учетом и этого фактора гости постарались действовать еще более агрессивно, чем раньше, уже с самых первых минут. Силовой хоккей — весьма эффективный способ лишить соперника преимущество в скорости. К тому же «Вашингтон» взбодрила новость о возвращении в строй ключевого защитника Карла Алзнера. Он пропустил последние шесть игр. Главный тренер Барри Тротц решил заявить на матч 7 защитников и 11 нападающих, словно обладал даром предвидеть будущее.
На шестой минуте первого периода произошел, вероятно, определяющий для всей серии эпизод. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби при выходе «2 в 1» потерял равновесие, произведя легкий контакт с клюшкой Александра Овечкина, упал на колени и головой въехал в клюшку защитника «Вашингтона» Мэтта Нисканена. Последний выставил руки вперед, сделав это скорее инстинктивно, чем намеренно. Но Кросби пострадал серьезно и некоторое время ничком лежал на льду. Сложно сказать, в чем было дело. Возможно, еще до контакта с Нисканеном он неудачно подвернул левый голеностоп. На повторе это бросилось в глаза. Не исключено, что произошло самое худшее, и форвард получил сотрясение. В
СПАСИТЕЛЬ
Отомстить за своего капитана «Питтсбург» мог почти сразу. Но шайба после броска форварда Брайана Раста чудом не попала в ворота, когда голкипер Брэйден Холтби был уже не в силах выручить свою команду. Необыкновенным образом «Кэпиталз» спас нападающий Даниэль Винник. Он преградил путь шайбе черенком клюшки на самой ленточке!
РИКОШЕТ
В первых двух матчах «Вашингтон» не выглядел настолько безнадежно, чтобы его игроки начали задумываться о том, где провести отпуск. Одним из факторов, который мог бы помочь столичной команде вернуться в серию, был банален до безобразия: хотя бы в паре моментов ей должно сопутствовать везение. Можно вспомнить эпизод со спасением Винника еще при счете 0:0. В случае с голом Никласа Бэкстрема «Кэпиталз» тоже прилично повезло. Сначала Раст в меньшинстве махнул клюшкой в воздухе так, пытаясь прервать передачу на Александра Овечкина, что отправил шайбу за пределы площадки. Гости получили двойное численное преимущество на целых 77 секунд. Шайбу они в чужой зоне контролировали уверенно, но до реальных моментов не доходило. На помощь пришел двойной рикошет. Бэкстрем отдавал передачу через пятачок, вратарь
ЛОВКАЧ
Датский нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер проявил чудеса координации, ловко уйдя от силового приема со стороны форварда соперника Патрика Хернквиста. Магия, не иначе! Особенно если учесть, что в следующее мгновение швед врезался в ничего не подозревавшего партнера по команде Конора Шири, отправив того с повреждением досматривать матч в раздевалку.
ХЛАДНОКРОВИЕ
Для российского нападающего «Вашингтона» Евгений Кузнецов второй период превратился в сплошную черную полосу. Он дважды удалился на ровном месте и не использовал супермомент, когда Флери на пару с Хернквистом вытащили шайбу с ленточки. Как тут не опустить руки от отчаяния?
Челябинец не расклеился и при первой же возможности продемонстрировал, что способен сохранять хладнокровие в самых стрессовых ситуациях, на паузе перехитрив Флери.
ДРАМА
Одним из тех, кто в составе «Вашингтона» претендовал на роль козла отпущения, можно было назвать вратаря Холтби. Действующий обладатель «Везина Трофи» и номинант на этот приз по итогам нынешнего регулярного чемпионата в
«Мы верим в него и знаем, что в самый ответственный момент он покажет свою лучшую игру, — поддержал Холтби перед третьей игрой Александр Овечкин. — Он — лучший. Мы поддерживаем его, несмотря не на что. Он лучший вратарь в лиге и сегодня это покажет».
После таких слов поддержки со стороны капитана Холтби обязан был тащить команду и делом загладить свою вину. С этим он справлялся на «отлично» вплоть до 59-й минуты матча. Испортил ему настроение Евгений Малкин, сделавший отсутствие Кросби почти незаметным. Россиянин и до этой встречи занимал первую строчку в списке бомбардиров
НАДЕЖДА
Поражение оставляло «Вашингтону» призрачную надежду вытащить серию. Даже с учетом травм игроков «Питтсбурга» победить действующего обладателя Кубка Стэнли четыре раза подряд почти нереально. В этой связи в овертайме гости быстро взялись за дело, проводя больше времени в чужой зоне. Маркус Юханссон убежал от Тревора Дэйли, как от столба, и заставил вражеского защитника нарушить правила. В большинстве кистевым броском с дальней дистанции отличился Кевин Шаттенкирк, частично оправдавший доверие тренеров к себе после массы ляпов, совершенных в предыдущих матчах.
НОМИНАЦИЯ
НХЛ объявила фамилии трех кандидатов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, внесшему наибольший вклад в успешное выступление своей команды. Вместе с двумя канадскими нападающими Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») в число номинантов попал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. Это великолепный результат. Хотя сам приз, победитель которого определяется голосованием членов ассоциации журналистов, освещающих НХЛ, вероятнее всего достанется Макдэвиду. В 20 лет он набрал 100 (30+70) очков в регулярном чемпионате всего во втором своем сезоне на взрослом уровне и вывел «Ойлерз» в
ЦИФРЫ
4 победы в овертаймах в текущем розыгрыше
7 силовых приемов в третьем матче серии провел нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц.
|2.05.2017 02:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|2:3 ОТ
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:1, 0:0, 2:1)
|Майк Салливан
|Барри Тротц
|Марк-Андре Флери 56:45 (М-А. Флери 58:07-58:26, М-А. Флери 58:55)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Мэтт Нисканен
|05:24
|Мэтт Нисканен
|05:24
|06:33
|Евгений Малкин
|11:28
|Карл Хагелин
|12:11
|Брайан Раст
|Никлас II Бэкстрем (Джаст. Уильямс, А. Овечкин)
|13:05
|2-й период
|Брукс Орпик
|26:12
|Евгений Кузнецов
|32:09
|Евгений Кузнецов
|35:17
|3-й период
|42:27
|Олли Мяяття
|45:44
|Крис Куниц
|45:44
|Евгений Малкин
|Том Уилсон
|45:44
|Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
|49:46
|58:07
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
|58:55
|Джастин Шульц (Е. Малкин, К. Куниц)
|Овертайм
|62:40
|Тревор Дэйли
|Кевин Шаттенкирк (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|63:13
|14
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Шаттенкирк (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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