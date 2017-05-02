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2 мая 2017, 9:19 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби

Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ от «СЭ».

Первое домашнее поражение <span class=error>Пингвинз</span> в <nobr>плей-офф</nobr> травма <span class=error>Кросби</span> и лидерство <span class=error>Малкина</span> — в традиционном обзоре игрового дня в <span class=error>НХЛ</span> от СЭ. Увеличить
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ПОТЕРЯ

Проблемы ряда игроков «Питтсбурга» со здоровьем не были секретом ни для кого. Однако и Рон Хэйнси, и Патрик Хернквист, и Карл Хагелин, участие которых в третьем матче находилось под вопросом, на льду появились. Наверняка с учетом и этого фактора гости постарались действовать еще более агрессивно, чем раньше, уже с самых первых минут. Силовой хоккей — весьма эффективный способ лишить соперника преимущество в скорости. К тому же «Вашингтон» взбодрила новость о возвращении в строй ключевого защитника Карла Алзнера. Он пропустил последние шесть игр. Главный тренер Барри Тротц решил заявить на матч 7 защитников и 11 нападающих, словно обладал даром предвидеть будущее.

На шестой минуте первого периода произошел, вероятно, определяющий для всей серии эпизод. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби при выходе «2 в 1» потерял равновесие, произведя легкий контакт с клюшкой Александра Овечкина, упал на колени и головой въехал в клюшку защитника «Вашингтона» Мэтта Нисканена. Последний выставил руки вперед, сделав это скорее инстинктивно, чем намеренно. Но Кросби пострадал серьезно и некоторое время ничком лежал на льду. Сложно сказать, в чем было дело. Возможно, еще до контакта с Нисканеном он неудачно подвернул левый голеностоп. На повторе это бросилось в глаза. Не исключено, что произошло самое худшее, и форвард получил сотрясение. В какой-то момент взгляд Кросби показался совсем потерянным. В раздевалку он все-таки ушел самостоятельно, но в игру не вернулся. Этого оказалось достаточно, чтобы арбитра изгнали до конца матча и Нисканена, выписав ему «5+10». Хотя максимум этот фол тянул на пару минут. Как тут не подивиться прозорливости Тротца, ведь «Вашингтон» даже после такой потери спокойно мог играть в три пары защитников.

СПАСИТЕЛЬ

Отомстить за своего капитана «Питтсбург» мог почти сразу. Но шайба после броска форварда Брайана Раста чудом не попала в ворота, когда голкипер Брэйден Холтби был уже не в силах выручить свою команду. Необыкновенным образом «Кэпиталз» спас нападающий Даниэль Винник. Он преградил путь шайбе черенком клюшки на самой ленточке!

РИКОШЕТ

В первых двух матчах «Вашингтон» не выглядел настолько безнадежно, чтобы его игроки начали задумываться о том, где провести отпуск. Одним из факторов, который мог бы помочь столичной команде вернуться в серию, был банален до безобразия: хотя бы в паре моментов ей должно сопутствовать везение. Можно вспомнить эпизод со спасением Винника еще при счете 0:0. В случае с голом Никласа Бэкстрема «Кэпиталз» тоже прилично повезло. Сначала Раст в меньшинстве махнул клюшкой в воздухе так, пытаясь прервать передачу на Александра Овечкина, что отправил шайбу за пределы площадки. Гости получили двойное численное преимущество на целых 77 секунд. Шайбу они в чужой зоне контролировали уверенно, но до реальных моментов не доходило. На помощь пришел двойной рикошет. Бэкстрем отдавал передачу через пятачок, вратарь Марк-Андре успел выставить клюшку, от нее шайба отлетела в защитника Яна Коула и уже транзитом от того нашла путь в сетку. Добавим к этим эпизодам отмененный после двойного видеопросмотра ответный гол Криса Куница в начале второго периода и сделаем логичный вывод о благоприятном расположении фортуны по отношению к «Кэпиталз».

ЛОВКАЧ

Датский нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер проявил чудеса координации, ловко уйдя от силового приема со стороны форварда соперника Патрика Хернквиста. Магия, не иначе! Особенно если учесть, что в следующее мгновение швед врезался в ничего не подозревавшего партнера по команде Конора Шири, отправив того с повреждением досматривать матч в раздевалку.

ХЛАДНОКРОВИЕ

Для российского нападающего «Вашингтона» Евгений Кузнецов второй период превратился в сплошную черную полосу. Он дважды удалился на ровном месте и не использовал супермомент, когда Флери на пару с Хернквистом вытащили шайбу с ленточки. Как тут не опустить руки от отчаяния?

Челябинец не расклеился и при первой же возможности продемонстрировал, что способен сохранять хладнокровие в самых стрессовых ситуациях, на паузе перехитрив Флери.

ДРАМА

Одним из тех, кто в составе «Вашингтона» претендовал на роль козла отпущения, можно было назвать вратаря Холтби. Действующий обладатель «Везина Трофи» и номинант на этот приз по итогам нынешнего регулярного чемпионата в плей-офф пока небезупречен. Вешать на него всех собак, наверное, нельзя, но отрицать, что в серии голкипер не выручает, не будут даже самые фанатичные поклонники его таланта.

«Мы верим в него и знаем, что в самый ответственный момент он покажет свою лучшую игру, — поддержал Холтби перед третьей игрой Александр Овечкин. — Он — лучший. Мы поддерживаем его, несмотря не на что. Он лучший вратарь в лиге и сегодня это покажет».

После таких слов поддержки со стороны капитана Холтби обязан был тащить команду и делом загладить свою вину. С этим он справлялся на «отлично» вплоть до 59-й минуты матча. Испортил ему настроение Евгений Малкин, сделавший отсутствие Кросби почти незаметным. Россиянин и до этой встречи занимал первую строчку в списке бомбардиров плей-офф. А теперь только упрочил свое положение. Заброшенная шайба и голевая передача от Малкина в ситуации «6 на 5» с пустыми воротами — после такого удара «Вашингтон», над которым хохотала судьба, должен был сломаться окончательно. Оба раза за «Питтсбург» сыграли рикошеты: сначала от корпуса Алзнера, а потом от клюшки Оши.

НАДЕЖДА

Поражение оставляло «Вашингтону» призрачную надежду вытащить серию. Даже с учетом травм игроков «Питтсбурга» победить действующего обладателя Кубка Стэнли четыре раза подряд почти нереально. В этой связи в овертайме гости быстро взялись за дело, проводя больше времени в чужой зоне. Маркус Юханссон убежал от Тревора Дэйли, как от столба, и заставил вражеского защитника нарушить правила. В большинстве кистевым броском с дальней дистанции отличился Кевин Шаттенкирк, частично оправдавший доверие тренеров к себе после массы ляпов, совершенных в предыдущих матчах.

НОМИНАЦИЯ

НХЛ объявила фамилии трех кандидатов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, внесшему наибольший вклад в успешное выступление своей команды. Вместе с двумя канадскими нападающими Коннором Макдэвидом («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») в число номинантов попал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский. Это великолепный результат. Хотя сам приз, победитель которого определяется голосованием членов ассоциации журналистов, освещающих НХЛ, вероятнее всего достанется Макдэвиду. В 20 лет он набрал 100 (30+70) очков в регулярном чемпионате всего во втором своем сезоне на взрослом уровне и вывел «Ойлерз» в плей-офф, куда команда не пробивался ровно декаду.

ЦИФРЫ

4 победы в овертаймах в текущем розыгрыше плей-офф одержал «Вашингтон», тем самым повторив собственный рекорд 1998 года. Девятнадцать лет назад столичная команда добралась до финала Кубка Стэнли.

7 силовых приемов в третьем матче серии провел нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц.

2.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 2:3 ОТ Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери 56:45 (М-А. Флери 58:07-58:26, М-А. Флери 58:55) Брэден Холтби
1-й период
Мэтт Нисканен 05:24
Мэтт Нисканен 05:24
06:33 Евгений Малкин
11:28 Карл Хагелин
12:11 Брайан Раст
Никлас II Бэкстрем (Джаст. Уильямс, А. Овечкин) 13:05
2-й период
Брукс Орпик 26:12
Евгений Кузнецов 32:09
Евгений Кузнецов 35:17
3-й период
42:27 Олли Мяяття
45:44 Крис Куниц
45:44 Евгений Малкин
Том Уилсон 45:44
Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс) 49:46
58:07 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Джаст. Шульц)
58:55 Джастин Шульц (Е. Малкин, К. Куниц)
Овертайм
62:40 Тревор Дэйли
Кевин Шаттенкирк (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов) 63:13
Статистика
14 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Шаттенкирк (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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