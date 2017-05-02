Голкипер Бобровский номинирован на приз лучшему игроку сезона НХЛ

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В прошлом сезоне лучшим игроком регулярного чемпионата был признан форвард «Чикаго» Патрик Кейн, ставший первым американцем, выигравшим данный приз. Кросби выигрывал награду по итогам сезона-2006/07 и 2013/14. Макдэвид и Бобровский ни разу не номинировались на получение данного приза.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата 28-летний голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (93,1%), в его активе семь «сухих» матчей. Бобровский также номинирован на приз лучшему вратарю сезона — «Везина Трофи». Бобровский — самый высокооплачиваемый игрок своей команды, в 2015 году с ним был подписан пятилетний контракт на сумму почти 30 млн долларов. В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года, где был признан лучшим вратарем турнира.

Кросби второй раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 44 шайбы. Всего он набрал 89 очков (44+45) по системе «гол+пас» в 75 матчах и финишировал вторым в списке лучших бомбардиров завершившегося регулярного сезона, уступив Макдэвиду. Кросби был выбран «Питтсбургом» под общим первым номером на драфте 2005 года, он является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), двукратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016), чемпионом мира (2015) и победителем Кубка мира (2016).

20-летний Макдэвид по итогам регулярного чемпионата набрал 100 очков (30 шайб + 70 передач) в 82 матчах, что помогло его команде выйти в плей-офф впервые с 2006 года. Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2015 года под общим первым номером. В прошлом сезоне из-за травмы он провел только 45 матчей, в которых набрал 48 (16+32) очков. Хоккеист становился чемпионом мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодежном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

«Харт Трофи» ежегодно вручается самому ценному игроку НХЛ по итогам сезона. Трофей присуждается лауреатам после сезона-1923/24 и был назван в честь канадского доктора Дэвида Харта — отца бывшего генерального менеджера и тренера «Монреаль Канадиенс» Сесила Харта. Победитель определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки. Обладатель приза станет известен в ночь на 22 июня на специальной церемонии в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Из россиян самыми ценными игроками регулярных чемпионатов НХЛ становились Сергей Федоров (1994, «Детройт Ред Уингз»), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013, «Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин (2012, «Питтсбург Пингвинз»). Рекордсменом по количеству выигранных трофеев является канадец Уэйн Гретцки (9 раз).