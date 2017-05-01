Ларионов: Все планы и мысли хоккеиста Наиля Якупова связаны с НХЛ
Все планы и мысли российского хоккеиста Наиля Якупова связаны с НХЛ, о возвращении в Россию говорить неуместно, заявил «Р-Спорт» агент нападающего Игорь Ларионов.
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«У Наиля заканчивается контракт, он станет свободным агентом, а дальше будем смотреть. Появляется новая команда — в Лас Вегасе, будем смотреть. Наиль в пятницу перенес операцию на колене, успешную операцию. Восстановление, а дальше посмотрим. Говорить о том, что Наиль возвращается в Россию, неуместно. У него все планы и мысли связаны с НХЛ», — сказал Ларионов по телефону.
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