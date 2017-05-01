Ларионов: Все планы и мысли хоккеиста Наиля Якупова связаны с НХЛ

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В понедельник в пресс-службе московского ЦСКА агентству «Р-Спорт» сообщили, что права на выступающего в клубе НХЛ «Сент-Луис» российского нападающего в результате обмена перешли к санкт-петербургскому СКА. Контракт Якупова с «Сент-Луисом» рассчитан до окончания текущего сезона.

«У Наиля заканчивается контракт, он станет свободным агентом, а дальше будем смотреть. Появляется новая команда — в Лас Вегасе, будем смотреть. Наиль в пятницу перенес операцию на колене, успешную операцию. Восстановление, а дальше посмотрим. Говорить о том, что Наиль возвращается в Россию, неуместно. У него все планы и мысли связаны с НХЛ», — сказал Ларионов по телефону.