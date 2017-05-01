Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо»
Корреспондент «Советского спорта» в штате Миннесота взял интервью у форварда «Сент-Луиса» Ивана Барбашева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
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— Гораздо тяжелее, чем регулярный чемпионат. Я это почувствовал с первого же матча. Другая атмосфера, иной стиль. Даже сравнивать не стоит.
— 26 января вас подняли в «Сент-Луис» из
— Был очень рад, когда мне позвонили с этой новостью. Прилетел в день матча. Опять же, НХЛ сильно отличается от АХЛ. Тут гораздо тяжелее, выше скорости, более мастеровитые хоккеисты. Но я был рад, что мне дали шанс. Я старался проявить себя, как мог. Мы проиграли — 1:5. Это обидно. Меня тут же спустили в
— Это было связано с тем, что лига уходила на перерыв на «Матч звезд».
— Да, точно.
— Можно сказать, это не читается. Вы провели 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрали 12 (5+7) очков. Нормально для новичка?
— Да, неплохо. Когда меня подняли, то сделали правильно, поставив матчей на девять в четвертое звено — с Райаном Ривзом и Скотти Апшоллом. За это время, пока я с ними играл, успел понять, что к чему. Привык к хоккею НХЛ, после чего меня поставили чуть повыше. И там мне было заметно легче. Игра улучшилась, и я начал понемногу прибавлять.
— Как раз в те дни произошла смена тренера в «Сент-Луисе» — ушел Кен Хичкок, пришел Майк Йео. Это совпало с тем, что вы поднялись из четвертой тройки в первую — к Тарасенко и Шворцу.
— Я думаю, на это как раз повлияла смена тренера. Однозначно. В каждом матче я старался играть в полную силу. Показать все, что могу. Во мне
Но в
— Да, теперь вы выступаете с Йори Лехтеря и Владимиром Соботкой.
— Я чувствую в
Я это понял, когда мы выиграли три первых матча у «Миннесоты». В четвертой встрече уступили. Так вот этого лучше не делать. Любая потеря инициативы в
— Вы пропустили несколько матчей
— Да. Тренеры со мной поговорили, объяснив, что они хотят меня видеть в составе. И вернут туда при первой же возможности. Так и получилось — я теперь опять играю.
Но это нюансы. Теперь главное, чтобы команда побеждала, и мы прошли бы в
— А трудно ли вообще с моральной точки зрения, когда ты выступаешь в АХЛ и ждешь этого звонка? Сильно ли напрягает эта неизвестность?
— Для меня это был большой плюс. В свой первый сезон в АХЛ я этого особо не понимал. Тогда я выступал в четвертом звене, был очень тяжелый год.
Но в этом сезоне я понял, что АХЛ — тоже профессиональная лига, где нужно расти в мастерстве. Тренеры со мной очень много разговаривали, объясняли разные нюансы. Считаю, что я добился очень большого прогресса. Эти полтора года в АХЛ мне однозначно пошли на пользу.
— Как вы относитесь к своему прозвищу Барби?
— Да уже никак. Это прозвище у меня давно. Когда я переехал в Канаду, ребята начали обращаться: «Барби, Барби…» Если честно, мне без разницы.
— Правда ли, что прошлым летом у вас было предложение из московского «Динамо»?
— Да, мне предлагали контракт, звонили. Но я был уверен, что не поеду обратно. Я ждал момент, когда меня вызовут в НХЛ. Это случилось, и теперь я счастлив. А о переезде в Россию я особо не думал. В любом случае остался бы в Северной Америке до тех пор, пока у меня есть даже мизерный шанс.
— Как вам нужно провести лето? Что поменять в подготовке, чтобы проявить себя в основе «Блюз»?
— Думаю, я уже проявил себя в «Сент-Луисе», как смог. Меня заметили в регулярном чемпионате. Но меня ждет очень важное лето. Буду тренироваться. Полечу в Москву, сделаю визы. Проведу межсезонье в
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