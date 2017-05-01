Иван Барбашев: Меня звали в КХЛ, но я даже не думал о московском «Динамо»

— Плей-офф глазами новичка — какой он?

— Гораздо тяжелее, чем регулярный чемпионат. Я это почувствовал с первого же матча. Другая атмосфера, иной стиль. Даже сравнивать не стоит.

— 26 января вас подняли в «Сент-Луис» из фарм-клуба. Первый матч вы провели в гостях против «Миннесоты». Какие были ощущения, когда вас пригласили в основу клуба НХЛ?

— Был очень рад, когда мне позвонили с этой новостью. Прилетел в день матча. Опять же, НХЛ сильно отличается от АХЛ. Тут гораздо тяжелее, выше скорости, более мастеровитые хоккеисты. Но я был рад, что мне дали шанс. Я старался проявить себя, как мог. Мы проиграли — 1:5. Это обидно. Меня тут же спустили в фарм-клуб, но потом подняли обратно.

— Это было связано с тем, что лига уходила на перерыв на «Матч звезд».

— Да, точно.

— Можно сказать, это не читается. Вы провели 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрали 12 (5+7) очков. Нормально для новичка?

— Да, неплохо. Когда меня подняли, то сделали правильно, поставив матчей на девять в четвертое звено — с Райаном Ривзом и Скотти Апшоллом. За это время, пока я с ними играл, успел понять, что к чему. Привык к хоккею НХЛ, после чего меня поставили чуть повыше. И там мне было заметно легче. Игра улучшилась, и я начал понемногу прибавлять.

— Как раз в те дни произошла смена тренера в «Сент-Луисе» — ушел Кен Хичкок, пришел Майк Йео. Это совпало с тем, что вы поднялись из четвертой тройки в первую — к Тарасенко и Шворцу.

— Я думаю, на это как раз повлияла смена тренера. Однозначно. В каждом матче я старался играть в полную силу. Показать все, что могу. Во мне что-то увидели — это 100 процентов. И решили попробовать меня в более высоких звеньях. Матчей пять-шесть я провел с Вовой Тарасенко. У нас неплохо получалось.

Но в плей-офф идет совсем другой хоккей. Тут другие комбинации. Но я чувствовал по себе, как мне шло на пользу, когда я играл вместе с Тарасенко.

— Да, теперь вы выступаете с Йори Лехтеря и Владимиром Соботкой.

— Я чувствую в плей-офф, как здесь выше темп игры. В голове сидит, что мы должны побеждать в каждом матче. Очень велика цена ошибки.

Я это понял, когда мы выиграли три первых матча у «Миннесоты». В четвертой встрече уступили. Так вот этого лучше не делать. Любая потеря инициативы в плей-офф может привести к тому, что ход серии перевернется.

— Вы пропустили несколько матчей плей-офф, потому что после травмы вернулся Пол Штястны?

— Да. Тренеры со мной поговорили, объяснив, что они хотят меня видеть в составе. И вернут туда при первой же возможности. Так и получилось — я теперь опять играю.

Но это нюансы. Теперь главное, чтобы команда побеждала, и мы прошли бы в плей-офф как можно дальше.

— А трудно ли вообще с моральной точки зрения, когда ты выступаешь в АХЛ и ждешь этого звонка? Сильно ли напрягает эта неизвестность?

— Для меня это был большой плюс. В свой первый сезон в АХЛ я этого особо не понимал. Тогда я выступал в четвертом звене, был очень тяжелый год.

Но в этом сезоне я понял, что АХЛ — тоже профессиональная лига, где нужно расти в мастерстве. Тренеры со мной очень много разговаривали, объясняли разные нюансы. Считаю, что я добился очень большого прогресса. Эти полтора года в АХЛ мне однозначно пошли на пользу.

— Как вы относитесь к своему прозвищу Барби?

— Да уже никак. Это прозвище у меня давно. Когда я переехал в Канаду, ребята начали обращаться: «Барби, Барби…» Если честно, мне без разницы.

— Правда ли, что прошлым летом у вас было предложение из московского «Динамо»?

— Да, мне предлагали контракт, звонили. Но я был уверен, что не поеду обратно. Я ждал момент, когда меня вызовут в НХЛ. Это случилось, и теперь я счастлив. А о переезде в Россию я особо не думал. В любом случае остался бы в Северной Америке до тех пор, пока у меня есть даже мизерный шанс.