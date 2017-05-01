Шеро: Если Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, контракт можно заключить с 1 июля
Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал ситуацию с возможным возвращением нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.
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«Последние пару недель появилось больше предположений. Он закончил сезон в
Сейчас, когда мы выиграли первый выбор на драфте, у нас есть время подумать и взвесить все варианты. Заключить контракт с Ковальчуком можно только с 1 июля. Так что после драфта у нас будет время, посмотрим, что произойдёт, — цитирует Шеро nj.com.
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