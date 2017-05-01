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1 мая 2017, 18:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шеро: Если Ковальчук хочет вернуться в НХЛ, контракт можно заключить с 1 июля

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал ситуацию с возможным возвращением нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.

Генеральный менеджер Нью-Джерси <span class=error>Дэвилз</span> <span class=error>Рэй</span> <span class=error>Шеро</span> прокомментировал ситуацию с возможным возвращением нападающего Ильи Ковальчука в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Последние пару недель появилось больше предположений. Он закончил сезон в Санкт-Петербурге, стал чемпионом, так что недавно я сказал, что свяжусь с его агентом Джеем Гроссманом. Я это сделаю на следующей неделе, просто узнаю, что происходит, насколько реальны слухи о его желании вернуться.

Сейчас, когда мы выиграли первый выбор на драфте, у нас есть время подумать и взвесить все варианты. Заключить контракт с Ковальчуком можно только с 1 июля. Так что после драфта у нас будет время, посмотрим, что произойдёт, — цитирует Шеро nj.com.

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