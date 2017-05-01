Агент Калинина: Новость о подписании контракта со СКА — полная глупость
Валерий Холин, агент нападающего Сергея Калинина, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о том, что хоккеист подписал контракт с петербургским СКА.
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Видимо, что-то случилось...
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— Могу сказать одно — это полная глупость, такого по природе быть не может. Есть законы НХЛ и этические нормы, и как вы себе эту ситуацию представляете? Я никак. Ничего не знаю о подписании контракта. Это похоже на абсурд. До 1 июня Сергей не имеет права
— То есть новости будут после того, как «Торонто» закончит выступления в
— Конечно, когда Сергей полностью разберется с «Торонто».
— Для вас стало неожиданным, что права на Сергея перешли к СКА?
— Нам вообще не интересно, у кого права. Это дело клубов, а не игрока. Калинин — воспитанник Омска, оттуда уезжал в НХЛ. «Авангард» посчитал обменять или продать права — это их решение. К Сергею оно не имеет никакого отношения. Он бы хотел поиграть в Омске, это его команда.
— Предложение СКА готовы рассмотреть?
— Мы будем рассматривать все предложения, когда Сергей выйдет на рынок свободных агентов. Приоритет будет у «Торонто». Он здесь играет, вышел с фармом во второй раунд
Напомним, 1 мая источник, связанный с Калининым, сообщил агентству «Р-Спорт», что в ближайшее время будет официально объявлено о подписании хоккеистом контракта с петербургским СКА.
20 апреля СКА выкупил у «Авангарда» права на нападающего. Сейчас Калинин выступает за
Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.
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