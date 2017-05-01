Ротенберг: Новости о возвращении из НХЛ российских игроков появятся в ближайшие дни

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НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. Ранее защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси», форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев — с «Филадельфией», а защитник казанского «Ак Барса» Зият Пайгин — с «Эдмонтоном». Также в североамериканскую лигу могут перебраться Андрей Миронов («Колорадо»), Виктор Антипин («Баффало») и еще ряд кандидатов в сборную России.

«В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну, — сказал Ротенберг. — Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь. В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее».