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1 мая 2017, 12:49 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Ротенберг: Новости о возвращении из НХЛ российских игроков появятся в ближайшие дни

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 1 мая — Р-Спорт, Александр Рогулев. Клубы КХЛ в ближайшие дни сообщат о возвращении из НХЛ ряда хоккеистов, претендующих на попадание в состав сборной России на Олимпийских играх 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Клубы <span class=error>КХЛ</span> в ближайшие дни сообщат о возвращении из <span class=error>НХЛ</span> ряда хоккеистов претендующих на попадание в состав сборной России на Олимпийских играх 2018 года сообщил агентству Р-Спорт первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>ФХР</span> Роман Ротенберг. Увеличить
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НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. Ранее защитник московского «Спартака» Ярослав Дыбленко подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Джерси», форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев — с «Филадельфией», а защитник казанского «Ак Барса» Зият Пайгин — с «Эдмонтоном». Также в североамериканскую лигу могут перебраться Андрей Миронов («Колорадо»), Виктор Антипин («Баффало») и еще ряд кандидатов в сборную России.

«В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну, — сказал Ротенберг. — Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь. В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее».
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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» и олимпийской сборной России Михаил Воробьев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
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