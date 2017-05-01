«Салават Юлаев» подтвердил подписание Воробьевым контракта с «Филадельфией»
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» и олимпийской сборной России Михаил Воробьев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия». Об этом сообщает
пресс-служба уфимского клуба.
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Ранее о подписании соглашения сообщил канадский телеканал TVA Sports, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Отмечалось, что с Воробьевым заключен двусторонний контракт новичка, по которому он будет находиться в системе клуба и предусматривающий возможное выступление в
Контракт 20-летнего Воробьева с «Салаватом Юлаевым» истекал в этом году, «Филадельфия» выбрала Воробьева на драфте новичков 2015 года под общим 104-м номером. Права на игрока в КХЛ остались у уфимского клуба. В КХЛ хоккеист выступал с сезона-2015/16, сыграв за два года 78 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 14 очков (5+9) по системе «гол+пас», в
Кроме того, «Салават Юлаев» сообщил об уходе еще 10 игроков команды, контракты с ними не будут продлены. Среди покинувших уфимский клуб значатся Андрей Гаврилов, Сами Леписте, Денис Бодров, Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александр Нестеров.
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