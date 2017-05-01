«Салават Юлаев» подтвердил подписание Воробьевым контракта с «Филадельфией»

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Ранее о подписании соглашения сообщил канадский телеканал TVA Sports, однако официального подтверждения этой информации не поступало. Отмечалось, что с Воробьевым заключен двусторонний контракт новичка, по которому он будет находиться в системе клуба и предусматривающий возможное выступление в фарм-клубе «Филадельфии» — «Лихай Уэлли Фантомс» (Аллетаун, штат Пенсильвания) из Американской хоккейной лиги (АХЛ). За «Фантомс» выступает 21-летний российский нападающий Радель Фазлеев, являющийся воспитанником казанского «Ак Барса» и выбранный «Филадельфией» под 168-м номером на драфте в 2014 году.

Контракт 20-летнего Воробьева с «Салаватом Юлаевым» истекал в этом году, «Филадельфия» выбрала Воробьева на драфте новичков 2015 года под общим 104-м номером. Права на игрока в КХЛ остались у уфимского клуба. В КХЛ хоккеист выступал с сезона-2015/16, сыграв за два года 78 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 14 очков (5+9) по системе «гол+пас», в плей-офф КХЛ Воробьев провел шесть игр, не отметившись результативными действиями. Центральный нападающий в январе стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира. В семи матчах турнира он отдал 10 голевых передач, играя в тройке с лучшим бомбардиром первенства Кириллом Капризовым.

Кроме того, «Салават Юлаев» сообщил об уходе еще 10 игроков команды, контракты с ними не будут продлены. Среди покинувших уфимский клуб значатся Андрей Гаврилов, Сами Леписте, Денис Бодров, Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александр Нестеров.