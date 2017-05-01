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1 мая 2017, 9:20 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и сократил отставание в серии

МОСКВА, 1 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Анахайм Дакс» на выезде нанесли поражение «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Эдмонтоне, завершилась победой «Анахайма» со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе победителей дубль сделал Якоб Сильверберг (6-я и 45-я минуты), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (1), Райан Гетцлаф (12), Крис Вагнер (30) и Райан Кеслер (51). У «Эдмонтона» отличились Патрик Марун (20), россиянин Антон Слепышев (22) и Коннор Макдэвид (29).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Эдмонтона». Четвертую игру соперники проведут вновь в Эдмонтоне 3 мая.

1.05.2017 02:00 Плей-офф: 1/4 финала Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 3:6 Анахайм Дакс
(1:3, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Рэнди Карлайл
Вратари
Кэм Тэлбот Джон Гибсон
1-й период
Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Б. Монтур) 00:25
Якоб Сильверберг (Х. Линдхольм) 05:33
Патрик Ивз 06:23
09:11 Патрик Марун
Райан Гецлаф 11:51
19:20 Патрик Марун (К. Расселл, Л. Драйзайтль)
2-й период
21:28 Антон Слепышев (Д. Деарне, К. Расселл)
Кори Перри 25:16
27:17 Милан Лучич
Хампус Линдхольм 27:17
28:40 Коннор Макдэвид
Крис Вагнер (Дж. Мэнсон, Ш. Теодор) 29:28
Патрик Ивз 37:27
3-й период
Якоб Сильверберг (Дж. Мэнсон, Ш. Теодор) 44:56
Райан Кеслер (Я. Сильверберг) 50:38
51:29 Адам Ларссон
53:21 Бенуа Пульо
59:22 Патрик Марун
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Х. Линдхольм (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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