«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и сократил отставание в серии

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Эдмонтоне, завершилась победой «Анахайма» со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе победителей дубль сделал Якоб Сильверберг (6-я и 45-я минуты), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (1), Райан Гетцлаф (12), Крис Вагнер (30) и Райан Кеслер (51). У «Эдмонтона» отличились Патрик Марун (20), россиянин Антон Слепышев (22) и Коннор Макдэвид (29).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Эдмонтона». Четвертую игру соперники проведут вновь в Эдмонтоне 3 мая.