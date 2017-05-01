«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и сократил отставание в серии
МОСКВА, 1 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты «Анахайм Дакс» на выезде нанесли поражение «Эдмонтон Ойлерз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Эдмонтоне, завершилась победой «Анахайма» со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0). В составе победителей дубль сделал Якоб Сильверберг (6-я и 45-я минуты), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (1), Райан Гетцлаф (12), Крис Вагнер (30) и Райан Кеслер (51). У «Эдмонтона» отличились Патрик Марун (20), россиянин Антон Слепышев (22) и Коннор Макдэвид (29).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Эдмонтона». Четвертую игру соперники проведут вновь в Эдмонтоне 3 мая.
|1.05.2017 02:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|3:6
|Анахайм Дакс
|(1:3, 2:1, 0:2)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Джон Гибсон
|1-й период
|Рикард Ракелль (Р. Гецлаф, Б. Монтур)
|00:25
|Якоб Сильверберг (Х. Линдхольм)
|05:33
|Патрик Ивз
|06:23
|09:11
|Патрик Марун
|Райан Гецлаф
|11:51
|19:20
|Патрик Марун (К. Расселл, Л. Драйзайтль)
|2-й период
|21:28
|Антон Слепышев (Д. Деарне, К. Расселл)
|Кори Перри
|25:16
|27:17
|Милан Лучич
|Хампус Линдхольм
|27:17
|28:40
|Коннор Макдэвид
|Крис Вагнер (Дж. Мэнсон, Ш. Теодор)
|29:28
|Патрик Ивз
|37:27
|3-й период
|Якоб Сильверберг (Дж. Мэнсон, Ш. Теодор)
|44:56
|Райан Кеслер (Я. Сильверберг)
|50:38
|51:29
|Адам Ларссон
|53:21
|Бенуа Пульо
|59:22
|Патрик Марун
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Х. Линдхольм (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter