«Нэшвилл» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1 в третьем матче ¼ финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута), Коди Маклеод (23) и Роман Йоси (55). У «Сент- Луиса» отличился Александр Стин (33).
Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отличиться результативными действиями, проведя на площадке 19 минут 34 секунды и 6 минут 43 секунды соответственно.
«Нэшвилл» вышел вперед в серии — 2−1. Следующий матч состоится в Нэшвилле 3 мая.
|30.04.2017 22:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|3:1
|Сент-Луис Блюз
|(1:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Майк Йео
Вратари
|Пекка Ринне
|Джейк Аллен 55:51
|1-й период
|05:36
|Мэттью Ирвин
|Райан Ривз
|08:31
|10:34
|Райан Эллис (Ф. Форсберг, Пи.Кей. Суббан)
|19:29
|Пи. Кей. Суббан
|Александр Стин
|19:29
|2-й период
|Патрик Берглунд
|20:00
|22:29
|Коди Маклеод (К. Сиссонс, М. Экхольм)
|Пол Штястны
|26:09
|Александр Стин (А. Пьетранджело, В. Соботка)
|32:59
|3-й период
|54:11
|Роман Йоси (К. Сиссонс, Х. Золнирчук)
|59:54
|Маттиас Экхольм
|59:54
|Маттиас Экхольм
|Алекс Пьетранджело
|59:54
|Алекс Пьетранджело
|59:54
Статистика
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter