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1 мая 2017, 2:01 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» вышел вперед в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1 в третьем матче ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Третья встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Нэшвилла Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Райан Эллис (11-я минута), Коди Маклеод (23) и Роман Йоси (55). У «Сент- Луиса» отличился Александр Стин (33).

Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не смогли отличиться результативными действиями, проведя на площадке 19 минут 34 секунды и 6 минут 43 секунды соответственно.

«Нэшвилл» вышел вперед в серии — 2−1. Следующий матч состоится в Нэшвилле 3 мая.

30.04.2017 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 3:1 Сент-Луис Блюз
(1:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Йео
Вратари
Пекка Ринне Джейк Аллен 55:51
1-й период
05:36 Мэттью Ирвин
Райан Ривз 08:31
10:34 Райан Эллис (Ф. Форсберг, Пи.Кей. Суббан)
19:29 Пи. Кей. Суббан
Александр Стин 19:29
2-й период
Патрик Берглунд 20:00
22:29 Коди Маклеод (К. Сиссонс, М. Экхольм)
Пол Штястны 26:09
Александр Стин (А. Пьетранджело, В. Соботка) 32:59
3-й период
54:11 Роман Йоси (К. Сиссонс, Х. Золнирчук)
59:54 Маттиас Экхольм
59:54 Маттиас Экхольм
Алекс Пьетранджело 59:54
Алекс Пьетранджело 59:54
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз), Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
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