«Нью-Джерси» хочет провести переговоры о возвращении Ковальчука

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Ковальчук был выбран под общим первым номером на драфте-2001 «Атлантой Трэшерз» (ныне — «Виннипег Джетс») и выступал за нее до 2010 года, после чего подписал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» на 100 миллионов долларов. В 2013 году форвард объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт с петербургским СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017). Действующее соглашение 34-летнего нападающего с армейцами истекает 30 апреля.

НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. После этого президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы Ковальчук, (Вадим) Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».