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30 апреля 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Нью-Джерси» хочет провести переговоры о возвращении Ковальчука

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. Генеральный менеджер «Нью-Джерси Девилз» Рэй Шеро заявил, что планирует провести переговоры с агентом российского нападающего Ильи Ковальчука о возвращении в НХЛ, сообщает sportsnet.ca.

Генеральный менеджер Нью-Джерси <span class=error>Девилз</span> <span class=error>Рэй</span> <span class=error>Шеро</span> заявил что планирует провести переговоры с агентом российского нападающего Ильи Ковальчука о возвращении в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Ковальчук был выбран под общим первым номером на драфте-2001 «Атлантой Трэшерз» (ныне — «Виннипег Джетс») и выступал за нее до 2010 года, после чего подписал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» на 100 миллионов долларов. В 2013 году форвард объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт с петербургским СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017). Действующее соглашение 34-летнего нападающего с армейцами истекает 30 апреля.

НХЛ 3 апреля объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года, и вопрос участия игроков лиги в Играх в Пхенчхане закрыт. После этого президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы Ковальчук, (Вадим) Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде».

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