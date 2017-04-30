«Нью-Джерси» досталось право первого выбора на драфте НХЛ

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Лотерея прошла в субботу в Торонто. «Дэвилз», занявшие в текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата 16-е место на «Востоке», имели шансы 8,5% на победу. Второй «пик» получила «Филадельфия Флайерз», третий достался «Даллас Старз». Лучшие шансы на право первого выбора были у «Колорадо Эвеланш» (18%), который в итоге получил четвертый номер. «Вегас Голден Найтс», который дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18, будет выбирать шестым.

Еще 16 команд узнают свои номера после окончания плей-офф НХЛ. Церемония драфта пройдет в Чикаго в 23 и 24 июня.

Результаты лотереи выглядят следующим образом:

1. «Нью-Джерси»,

2. «Филадельфия»,

3. «Даллас»,

4. «Колорадо»,

5. «Ванкувер»,

6. «Вегас»,

7. «Аризона»,

8. «Баффало»,

9. «Детройт»,

10. «Флорида»,

11. «Лос-Анджелес»,

12. «Каролина»,

13. «Виннипег»,

14. «Тампа Бэй».

15. «Нью-Йорк Айлендерс».