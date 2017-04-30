«Нью-Джерси» досталось право первого выбора на драфте НХЛ
МОСКВА, 30 апр —
Р-Спорт. «Нью-Джерси Девилз» выиграл драфт-лотерею и получил право первого выбора на драфте НХЛ 2017 года, сообщается на официальном сайте лиги.
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Лотерея прошла в субботу в Торонто. «Дэвилз», занявшие в текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата 16-е место на «Востоке», имели шансы 8,5% на победу. Второй «пик» получила «Филадельфия Флайерз», третий достался «Даллас Старз». Лучшие шансы на право первого выбора были у «Колорадо Эвеланш» (18%), который в итоге получил четвертый номер. «Вегас Голден Найтс», который дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18, будет выбирать шестым.
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Результаты лотереи выглядят следующим образом:
1. «Нью-Джерси»,
2. «Филадельфия»,
3. «Даллас»,
4. «Колорадо»,
5. «Ванкувер»,
6. «Вегас»,
7. «Аризона»,
8. «Баффало»,
9. «Детройт»,
10. «Флорида»,
11. «Лос-Анджелес»,
12. «Каролина»,
13. «Виннипег»,
14. «Тампа Бэй».
15. «Нью-Йорк Айлендерс».
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