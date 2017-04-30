Четыре шайбы Паго помогли «Оттаве» одержать победу над «Рейнджерс»

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Встреча, прошедшая в субботу в Оттаве, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, которые по ходу игры уступали 1:3, 2:4 и 3:5. Первой звездой матча стал форвард «Сенаторз» Жан-Габриэль Паго, который забросил четыре шайбы (14, 57, 59, 83-я минуты), включая победную в овертайме. Еще по голу в составе победителей на свой счет записали забросили Марк Мето (35-я) и Марк Стоун (42-я). У «Рейнджерс» забивали Михаэль Грабнер (5-я), Крис Крайдер (31-я), Дерек Степан (34-я) и Брэди Шей (36-я, 46-я).