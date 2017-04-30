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30 апреля 2017, 10:59 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Четыре шайбы Паго помогли «Оттаве» одержать победу над «Рейнджерс»

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Оттавы Сенаторз» сломили сопротивление «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором овертайме второго матча серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Хоккеисты Оттавы Сенаторз сломили сопротивление Нью-Йорк Рейнджерс во втором овертайме второго матча серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Оттаве, завершилась со счетом 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, которые по ходу игры уступали 1:3, 2:4 и 3:5. Первой звездой матча стал форвард «Сенаторз» Жан-Габриэль Паго, который забросил четыре шайбы (14, 57, 59, 83-я минуты), включая победную в овертайме. Еще по голу в составе победителей на свой счет записали забросили Марк Мето (35-я) и Марк Стоун (42-я). У «Рейнджерс» забивали Михаэль Грабнер (5-я), Крис Крайдер (31-я), Дерек Степан (34-я) и Брэди Шей (36-я, 46-я).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Оттавы». Третий и четвертый матчи пройдут 2 и 4 мая в Нью-Йорке.

29.04.2017 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 6:5 ОТ Нью-Йорк Рейнджерс
(1:1, 1:3, 3:1)
Главные тренеры
Ги Буше Ален Виньо
Вратари
Крэйг Андерсон 58:27 (К. Андерсон 58:58) Хенрик Лундквист
1-й период
Марк Стаал 03:28
Михаэль Грабнер (Й. Фаст) 04:16
Джей.Ти. Миллер 07:30
Крис Крайдер 10:18
13:59 Жан-Габриэль Пажо
2-й период
28:30 Марк Стоун
Крис Крайдер (М. Зибанежад, Р. Макдона) 30:39
Брендан Смит 32:56
Дерек Степан (Р. Нэш) 33:10
33:46 Зак Смит
34:00 Марк Мето (М. Хоффман, Б. Харпур)
Брэди Шей (Р. Макдона, М. Зибанежад) 35:51
39:37 Дерик Брассар
Рик Нэш 39:37
3-й период
41:28 Марк Стоун (Д. Фанеф, Ф. Клаессон)
Брэди Шей (Б. Смит) 45:10
51:29 Кайл Террис
56:41 Жан-Габриэль Пажо (З. Смит, Д. Фанеф)
58:58 Жан-Габриэль Пажо (К. Террис, Э. Карлссон)
Овертайм
64:10 Дерик Брассар
82:54 Жан-Габриэль Пажо (А. Бэрроуз)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ж-Г. Пажо (Оттава Сенаторз), Д. Фанеф (Оттава Сенаторз), Б. Шей (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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