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30 апреля 2017, 10:56 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Питтсбург» повел 2−0 в серии с «Вашингтоном»

МОСКВА, 30 апр — Р-Спорт. «Питтсбург Пингвинз» одержал вторую победу над «Вашингтон Кэпиталз» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Второй матч серии, прошедший в субботу в Вашингтоне, закончился со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Мэтт Каллен (22-я минута), Фил Кессел (34-я, 43-я), Джейк Гюнцель (37-я, 60-я) и Евгений Малкин (46-я). «Столичные» ответили голами Мэтта Нисканена (23-я) и Никласа Бекстрёма (44-я).

Малкин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дважды ассистировал партнерам.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Пингвинз». Третий и четвертый матчи пройдут 1 и 3 мая в Питтсбурге.

30.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/4 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:6 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 1:3, 1:3)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Салливан
Вратари
Брэден Холтби 40:00 (Ф. Грубауэр 40:00-57:37, Ф. Грубауэр 57:39-57:44, Ф. Грубауэр 58:11-58:20, Ф. Грубауэр 59:17) Марк-Андре Флери
1-й период
Тревор Дэйли 04:18
Ян Коул 17:43
2-й период
Джейк Гюнтцель 20:29
Мэтт Каллен 21:15
22:09 Мэтт Нисканен (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
Евгений Малкин 22:15
29:45 Брукс Орпик
Фил Кессел (С. Кросби, Дж. Гюнтцель) 33:04
Джейк Гюнтцель (С. Кросби) 36:14
3-й период
41:32 Кевин Шаттенкирк
Фил Кессел (Джаст. Шульц, Е. Малкин) 42:19
43:44 Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Ти.Дж. Оши)
Евгений Малкин (Ян Коул, Ф. Кессел) 45:31
50:38 Том Уилсон
50:38 Том Уилсон
Том Кюнхакль 56:22
Джейк Гюнтцель (Мэтт Каллен, О. Мяяття) п.в. 59:17
Статистика
16 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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Новости Матчи Состав Статистика
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