«Питтсбург» повел 2−0 в серии с «Вашингтоном»

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Второй матч серии, прошедший в субботу в Вашингтоне, закончился со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Мэтт Каллен (22-я минута), Фил Кессел (34-я, 43-я), Джейк Гюнцель (37-я, 60-я) и Евгений Малкин (46-я). «Столичные» ответили голами Мэтта Нисканена (23-я) и Никласа Бекстрёма (44-я).

Малкин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дважды ассистировал партнерам.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Пингвинз». Третий и четвертый матчи пройдут 1 и 3 мая в Питтсбурге.