«Питтсбург» повел 2−0 в серии с «Вашингтоном»
МОСКВА, 30 апр —
Р-Спорт. «Питтсбург Пингвинз» одержал вторую победу над «Вашингтон Кэпиталз» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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Второй матч серии, прошедший в субботу в Вашингтоне, закончился со счетом 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) в пользу гостей. Голами в составе победителей отметились Мэтт Каллен (22-я минута), Фил Кессел (34-я, 43-я), Джейк Гюнцель (37-я, 60-я) и Евгений Малкин (46-я). «Столичные» ответили голами Мэтта Нисканена (23-я) и Никласа Бекстрёма (44-я).
Малкин, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дважды ассистировал партнерам.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Пингвинз». Третий и четвертый матчи пройдут 1 и 3 мая в Питтсбурге.
|30.04.2017 03:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|2:6
|Питтсбург Пингвинз
|(0:0, 1:3, 1:3)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Салливан
Вратари
|Брэден Холтби 40:00 (Ф. Грубауэр 40:00-57:37, Ф. Грубауэр 57:39-57:44, Ф. Грубауэр 58:11-58:20, Ф. Грубауэр 59:17)
|Марк-Андре Флери
|1-й период
|Тревор Дэйли
|04:18
|Ян Коул
|17:43
|2-й период
|Джейк Гюнтцель
|20:29
|Мэтт Каллен
|21:15
|22:09
|Мэтт Нисканен (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|Евгений Малкин
|22:15
|29:45
|Брукс Орпик
|Фил Кессел (С. Кросби, Дж. Гюнтцель)
|33:04
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби)
|36:14
|3-й период
|41:32
|Кевин Шаттенкирк
|Фил Кессел (Джаст. Шульц, Е. Малкин)
|42:19
|43:44
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, Ти.Дж. Оши)
|Евгений Малкин (Ян Коул, Ф. Кессел)
|45:31
|50:38
|Том Уилсон
|50:38
|Том Уилсон
|Том Кюнхакль
|56:22
|Джейк Гюнтцель (Мэтт Каллен, О. Мяяття)
|п.в.
|59:17
Статистика
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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