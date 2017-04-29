Хоккеист «Тампы» Хедман обсудит с Кучеровым высказывания про одноклубников

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Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты «Тампы» засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Клуб не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

«Возможно, его не так поняли. Я знаю Кучерова очень хорошо, он очень усердно отдается хоккею. Все расстроены, что команда не попала в плей-офф», — рассказал Хедман.

«Я поговорю с ним. Нужно проверить, что он говорил, а чего нет», — заключил капитан «Тампы».