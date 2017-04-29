Хоккеист «Тампы» Хедман обсудит с Кучеровым высказывания про одноклубников
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Шведский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа» Виктор Хедман поговорит с российским форвардом Никитой Кучеровым относительно его высказываний в адрес одноклубников. Об этом швед сообщил журналистам.
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Ранее Кучеров заявил, что некоторые хоккеисты «Тампы» засиделись в команде и перестали работать на должном уровне, поскольку понимали, что у них нет конкурентов. Клуб не смог пробиться в
«Возможно, его не так поняли. Я знаю Кучерова очень хорошо, он очень усердно отдается хоккею. Все расстроены, что команда не попала в плей-офф», — рассказал Хедман.
«Я поговорю с ним. Нужно проверить, что он говорил, а чего нет», — заключил капитан «Тампы».
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