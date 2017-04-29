Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29597956/
29 апреля 2017, 21:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Герман Поддубный стал первой звездой матча плей-офф OHL

Российский нападающий «Эри Оттерз» Герман Поддубный стал первой звездой пятого матча третьего раунда плей-офф OHL с «Овен Саунд Аттак», который завершился со счётом 4:2.

Российский нападающий <span class=error>Эри</span> <span class=error>Оттерз</span> Герман <span class=error>Поддубный</span> стал первой звездой пятого матча третьего раунда <nobr>плей-офф</nobr> OHL с Овен <span class=error>Саунд</span> <span class=error>Аттак</span> который завершился со счётом 4:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его команда вышла вперёд в серии со счётом 3−2.

17-летний хоккеист дважды в ходе матча сравнивал счёт, а также заработал показатель полезности «+2». В девяти матчах текущего плей-офф он набрал 3 (2+1) результативных балла при показателе полезности «+2». В регулярном чемпионате на его счету девять заброшенных шайб и 11 передач в 65 матчах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛ

Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛ

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратари Илья Сорокин (ЦСКА) и Игорь Шестеркин (СКА) должны попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь клуба НХЛ «Тампа» и сборной России Андрей Василевский.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов