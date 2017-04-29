Нападающий Герман Поддубный стал первой звездой матча плей-офф OHL
Российский нападающий «Эри Оттерз» Герман Поддубный стал первой звездой пятого матча третьего раунда
плей-офф OHL с «Овен Саунд Аттак», который завершился со счётом 4:2.
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Его команда вышла вперёд в серии со счётом 3−2.
17-летний хоккеист дважды в ходе матча сравнивал счёт, а также заработал показатель полезности «+2». В девяти матчах текущего
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