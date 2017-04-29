Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Они хорошие ребята, оба очень усердно работают. Я не видел их в игре, но, судя по тренировкам и их работе, они молодцы. Не знаю, затерялись бы они в НХЛ. Пускай пробуют и уезжают, они должны себя там попробовать», — считает Василевский.

21-летний Сорокин в розыгрыше Кубка Гагарина 2017 года дошел вместе с ЦСКА до полуфинала Западной конференции, 21-летний Шестеркин в составе петербургского клуба стал обладателем трофея. Оба игрока призывались в сборную России и становились в ее составе обладателями бронзовых наград чемпионата мира 2016 года.

Василевский признался, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) следит только за выступлениями «Автомобилиста», поскольку в екатеринбургском клубе играет его старший брат Алексей.

««Автомобилист» — единственная команда за которой я слежу, потому что там играет мой брат. Очень рад его успехам, смотрю каждый обзор, — рассказал вратарь «Тампы».