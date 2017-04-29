«Эдмонтон» победил «Анахайм» и повел со счетом 2−0 в серии
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
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Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась победой гостей — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). На голы «нефтяников» Андрея Секеры (2-я минута) и Патрика Маруна (27) хозяева ответили точным броском Якоба Сильверберга (36).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу команды Тодда Маклеллана. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в канадском Эдмонтоне.
|29.04.2017 05:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|1:2
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Джон Гибсон 58:16 (Дж. Гибсон 58:17-59:14)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|Андрей Секера
|01:05
|09:18
|Джош Мэнсон
|Марк Летестю
|17:11
|2-й период
|24:58
|Корбиниан Хольцер
|Патрик Марун (Дж. Эберле, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|26:41
|Зак Кассиан
|32:42
|Дарнелл Нерс
|35:14
|35:34
|Якоб Сильверберг (К. Фаулер, Р. Кеслер)
|37:50
|Ши Теодор
|3-й период
|Крис Расселл
|49:18
|54:45
|Брэндон Монтур
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Фаулер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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