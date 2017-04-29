«Эдмонтон» победил «Анахайм» и повел со счетом 2−0 в серии

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Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась победой гостей — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). На голы «нефтяников» Андрея Секеры (2-я минута) и Патрика Маруна (27) хозяева ответили точным броском Якоба Сильверберга (36).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу команды Тодда Маклеллана. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в канадском Эдмонтоне.