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29 апреля 2017, 11:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Эдмонтон» победил «Анахайм» и повел со счетом 2−0 в серии

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» нанесли гостевое поражение «Анахайм Дакс» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

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Игра, прошедшая в пятницу в Анахайме, закончилась победой гостей — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). На голы «нефтяников» Андрея Секеры (2-я минута) и Патрика Маруна (27) хозяева ответили точным броском Якоба Сильверберга (36).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу команды Тодда Маклеллана. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в канадском Эдмонтоне.

29.04.2017 05:30 Плей-офф: 1/4 финала Honda Center
Анахайм Дакс 1:2 Эдмонтон Ойлерз
(0:1, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Тодд Маклеллан
Вратари
Джон Гибсон 58:16 (Дж. Гибсон 58:17-59:14) Кэм Тэлбот
1-й период
Андрей Секера 01:05
09:18 Джош Мэнсон
Марк Летестю 17:11
2-й период
24:58 Корбиниан Хольцер
Патрик Марун (Дж. Эберле, Р. Ньюджент-Хопкинс) 26:41
Зак Кассиан 32:42
Дарнелл Нерс 35:14
35:34 Якоб Сильверберг (К. Фаулер, Р. Кеслер)
37:50 Ши Теодор
3-й период
Крис Расселл 49:18
54:45 Брэндон Монтур
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), К. Фаулер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

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