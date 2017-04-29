Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»
МОСКВА, 29 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» победили «Нэшвилл Предаторз» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в
По окончании игры Тарасенко был признан первой звездой матча.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в Нэшвилле.
|29.04.2017 03:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Scottrade Center
|Сент-Луис Блюз
|3:2
|Нэшвилл Предаторз
|(1:1, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
|Майк Йео
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джейк Аллен
|Пекка Ринне 58:22
|1-й период
|Джеймс Нил (К. Сиссонс, Р. Эллис)
|07:49
|Райан Джохансен
|08:42
|Вернон Фиддлер
|18:28
|Вернон Фиддлер
|18:28
|19:40
|Владимир Тарасенко (А. Пьетранджело, А. Стин)
|2-й период
|Райан Джохансен
|29:14
|3-й период
|Райан Эллис
|43:07
|Филип Форсберг
|45:31
|47:39
|Йори Лехтеря (П. Берглунд, К. Парэйко)
|53:55
|Патрик Берглунд
|Райан Эллис
|53:55
|56:09
|Владимир Тарасенко (Дж. Эдмундсон, Дж. Шворц)
Статистика
|2
|Штрафное время
|23
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Й. Лехтеря (Сент-Луис Блюз), Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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