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29 апреля 2017, 11:37 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»

МОСКВА, 29 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» победили «Нэшвилл Предаторз» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

Хоккеисты Сент-Луис Блюз победили Нэшвилл Предаторз во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль сделал Владимир Тарасенко (20-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Йори Лехтеря (48). Авторами голов у гостей стали Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44).

По окончании игры Тарасенко был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в Нэшвилле.

29.04.2017 03:00 Плей-офф: 1/4 финала Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 3:2 Нэшвилл Предаторз
(1:1, 0:0, 2:1)
Главные тренеры
Майк Йео Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Аллен Пекка Ринне 58:22
1-й период
Джеймс Нил (К. Сиссонс, Р. Эллис) 07:49
Райан Джохансен 08:42
Вернон Фиддлер 18:28
Вернон Фиддлер 18:28
19:40 Владимир Тарасенко (А. Пьетранджело, А. Стин)
2-й период
Райан Джохансен 29:14
3-й период
Райан Эллис 43:07
Филип Форсберг 45:31
47:39 Йори Лехтеря (П. Берглунд, К. Парэйко)
53:55 Патрик Берглунд
Райан Эллис 53:55
56:09 Владимир Тарасенко (Дж. Эдмундсон, Дж. Шворц)
Статистика
2 Штрафное время 23
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Й. Лехтеря (Сент-Луис Блюз), Р. Эллис (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв вернётся в состав команды во втором матче полуфинала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (0−1). Об этом сообщил главный тренер команды Майк Йео. Россиянин не выходил на лёд в последних трёх играх. Нападающий Магнус Пяаярви пропустит матч.
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