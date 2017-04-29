Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»

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Хоккей НХЛ 2016-2017 1/4 финала, 30.04.2017, 22:00 -:- Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сент-Луисе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль сделал Владимир Тарасенко (20-я и 57-я минуты), еще одну шайбу забросил Йори Лехтеря (48). Авторами голов у гостей стали Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44).

По окончании игры Тарасенко был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч противостояния пройдет в воскресенье в Нэшвилле.