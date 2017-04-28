Иван Барбашёв вернётся в состав «Сент-Луиса» во втором матче серии с «Нэшвиллом»

«Мы любим давать нашим игрокам шанс проявить себя и вновь заслужить место в составе, когда они его теряют. Мы видели, как это повлияло на Йори Лехтеря. Мы не имеем ничего против Магнуса и очень ценим, что он делает для нас, но Барби тоже показывает хороший хоккей уже долгое время. Он будет полон энергии, добавит нам силовой борьбы. Когда он получает шайбу в зоне атаки, у него есть шанс создать момент. Посмотрим, как он сыграет сегодня», — приводятся слова Йео на официальном сайте клуба.

Барбашёв должен сыграть в третьем звене с Йори Лехтеря и Владимиром Соботкой.