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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29590384/
28 апреля 2017, 19:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Нэшвилла» Фиала перенёс операцию и может пропустить остаток плей-офф

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Кевин Фиала получил перелом бедренной кости в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:3, 1−0). Фиала получил повреждение, врезавшись в борт после столкновения с защитником «блюзменов» Робертом Бортуццо.

Как сообщает официальный сайт команды, 20-летний хоккеист успешно перенёс операцию и сейчас находится на восстановлении. Сам Фиала переживает, что не сумеет помочь своей команде в борьбе за Кубок Стэнли. Руководство клуба поблагодарило врачей за своевременную помощь.

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