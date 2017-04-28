Нападающий «Нэшвилла» Фиала перенёс операцию и может пропустить остаток плей-офф

Как сообщает официальный сайт команды, 20-летний хоккеист успешно перенёс операцию и сейчас находится на восстановлении. Сам Фиала переживает, что не сумеет помочь своей команде в борьбе за Кубок Стэнли. Руководство клуба поблагодарило врачей за своевременную помощь.