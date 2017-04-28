Панарин: Я ничего не знаю о «Спартаке» и футболе. Я смотрю бойцов ММА

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* * *

— Артемий, в какой момент серии с «Нэшвиллом» вам выбили зуб?

— Это было в последнем матче, минут за пять до конца игры. Не знаю, куда смотрел судья. Должен был давать четыре минуты. Жаль, что не увидел.

— Сколько стоит лечение у стоматолога в Америке?

— Говорят, они там дорогие. Но я лечился по страховке, поэтому не знаю цен. Сделали все быстро, профессионально. Через час уже был с зубом. А когда в прошлый раз мне выбили, то я без зуба ходил пять лет. Руки не доходили сделать. А тут решил не затягивать.

— Сколько раз за последнее время у вас спросили: «Как же “Чикаго” так умудрился проиграть серию “Нэшвиллу” со счетом 0−4?».

— Думаю, раз пять. Общая реакция — все в шоке.

— И что вы отвечали?

— А что тут скажешь? Не знаю. Бекал, мекал. Ничего определенного. Если бы знал, то с радостью бы объяснил.

* * *

— Ваши хоккейные интервью отличаются самоедством. Другие игроки НХЛ себя так не бичуют.

— Согласен, в этом сезоне у меня был самый тяжелый период. Даже дурные мысли в голову полезли. Очень много размышлял о других, кто обо мне что подумает — тренер и так далее.

Я думал, что очень плохо играю. А на самом деле играл нормально. Но мне казалось, что я — худший хоккеист в лиге. Как бы вернуться на свой уровень? Все ходил и думал, какой же я убогий. В это время случился большой спад.

А потом я послал все на хрен, перестал ходить в зал, не стал делать растяжку перед игрой. Отказался от всех привычек. Так, я раньше перед каждым матчем смотрел свои смены. У меня в голове было много хоккея. А я на это все забил. Начал есть шоколадки, хотя раньше их не любил.

И не поверите — реально успокоился и начал нормально играть. Думаю, со следующего сезона мне будет на все по барабану.

— Главный секрет — шоколадки. Понятно.

— Но эта система все равно не работает, — улыбается Панарин. — Надо поддерживать форму. Просто я себя до крайности довел — и нашел выход из кризиса. Но в тренажерный зал ходить нужно. При этом мысли надо направлять в правильную сторону.

— Что-то стоит поменять в летней подготовке? У вас был тайский бокс, поездка в Алтай и жизнь в палатке…

— Кардинально ничего менять не нужно. В принципе все нормально. На протяжении всего регулярного чемпионата я хорошо себя чувствовал физически.

А вот что хотел добавить, поделиться инновацией… Не то, что у меня что-то плохо с подготовкой. Но хочу попробовать новое. Уменьшить работу в зале и увеличить работу на льду.

В этом году сделаю ставку на ледовые тренировки, чтобы техника была на подсознании, на автомате. Все-таки хоккей состоит из кучи моментов, которые вырабатываются годами. От этого появляется хоккейный интеллект, когда ты без раздумий делаешь подкидку, и шайба летит ровно. Все потому, что ты 50 раз до этого ее так бросил, и теперь элемент отточен. Как у боксеров — они ведь не успевают среагировать, откуда вылетит рука.

Начинаю считать, что можно 50 раз приседать со штангой — и не отдать пас в нужный момент. А можно садиться 15 раз, но выдавать голевые ровные пасы, когда это больше всего необходимо. Сами понимаете, что в хоккее важнее.

Главное, чтобы молодые ребята, когда это прочитают, не отказались бы от зала. А то пойдут на лед, чтобы повалять дурака. Нет, я и дальше буду ходить в тренажерку, бегать и прыгать. Однако работу на льду нужно увеличить.

Цитата Не совсем могу комментировать судейство в КХЛ. Но в Америке позволяют играть больше. Толчки в спину — это нормальная ситуация.

* * *

— У вас есть цель — купить квартиру в Чикаго?

— Нет никаких материальных целей. Есть только профессиональные, связанные с хоккеем.

— Но у вас ведь начинается действие второго контракта. Понятно, что вы в «Блэкхокс» надолго. Почему же не купить дом, как Овечкин — в Вашингтоне, Малкин — в Питтсбурге? Вы все живете на съемной квартире.

— Но это то, что мне нужно. Я уже в 10 лет поехал в интернат. Жить не у себя дома — для меня это нормально. И съемная квартира в Чикаго — как своя. Нет никаких проблем.

К тому же я понимаю, что мой следующий контракт с «Блэкхокс» — только до 2019 года. Не совсем умно в такой ситуации покупать квартиру. Так что останусь на съемной. А в России у меня есть жилье — в Питере. В бытовом плане все хорошо. И на трамвае не езжу, есть своя машина.

— Вы выбрали Санкт-Петербург, потому что играли за СКА и понравился город?

— Ну да. И удачные сезоны я провел, и отличные воспоминания. Вообще хотелось бы жить в городе, где много возможностей. Как мы знаем, это Москва и Питер. Все рвутся в столицу. Но это не мое. Много людей, машин, пробок. Так что Санкт-Петербург — идеальный вариант. За исключением, конечно, погоды.

— Как вы смотрели плей-офф СКА из Америки?

— Я следил за матчами, но видел не все. Может, пропускал некоторые моменты, о которых говорили в России. Включал хоккей на ноутбуке, смотрел по интернету. Посмотрю полтора периода — ухожу на тренировку.

Пацаны — красавцы, хорошо постарались, поработали. Да, сейчас идет много осуждения, что СКА всех скупил. Но матчи были напряженными. Много раз ребята отыгрывались, уступали в счете. Но находили силы, чтобы вытащить поединок. Думаю, в СКА все рады этой победе. А не так, что всех вынесли без шансов, и нет никакого удовольствия.

— Бывает так в НХЛ, чтобы четырех игроков в финале Кубка Стэнли удаляли до конца матча?

— Я не все матчи смотрел. Может, поэтому мне кажется, что было так здорово. Не совсем могу комментировать судейство в КХЛ. Но в Америке позволяют играть больше. Толчки в спину — это нормальная ситуация. Если тебе засадили у борта… Или ты добиваешь шайбу на пятаке, к тебе подлетает кто-то и начинает лупить по спине — это для НХЛ в порядке вещей.

— Позволяют друг друга убивать?

— Не совсем так. За сильную грубость накажут. Но если ты не ждешь удар, и тебя атакуют не по правилам — ты получаешь сильный удар в спину, из-за этого теряешь момент… Такое в НХЛ случается.

* * *

— Почему на чемпионат мира не едет Артем Анисимов?

— Если честно, не знаю. У него была травма, но он уже вернулся в плей-офф. Не спрашивал у Артема, что да как. Но вроде бы он не едет.

— А Патрик Кейн сыграет за сборную США?

— Я у него спрашивал — он сказал, что не знает. Еще думает.

— Вы ведь никогда в жизни не играли против Кейна. Будет шанс на чемпионате мира — 16 мая.

— А на Кубке мира? Да, там мы с американцами не встречались. Получается, вы правы.

— Патрик сказал: «Я начал играть как русский».

— Потому что в нашем звене идет русский хоккей. И все прекрасно себя от этого чувствуют!

— Как вам понравилась игра Никиты Гусева в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым? Или с такими мастерами любой заиграет?

— Почему любой? Раньше ведь подставляли туда других ребят — не все так могут. Гусев — молодец, достаточно хитрый парень. Создает красивые моменты, обыгрывает. Хорошо может отдать. Он отлично дополнил это звено. Все трое идеально встали.

— Понятно, что решение за тренерами. Но возможно, будут создавать пятерку энхаэловцев. Что если вас не поставят в тройку к Шипачеву? Как на это отреагируете?

— Если так поставят, я ничего не могу сказать. Я же понимаю, что все игроки в сборной высокого уровня. Выступать с каждым — большое удовольствие. Главное — взять золото чемпионата мира. А там без разницы, кто с кем будет играть.

Цитата В основном болею за наших бойцов ММА. Еще молодцы — боксеры. Сергей Ковалев — красава!

— Контракты у Шипачева и Дадонова подходят к концу. Теоретически что им светило бы в НХЛ?

— Они могут поехать в любую команду лиги. Туда, где их ждут, где генменеджер и тренер будут давать им играть. Конечно, каждый может попасть в ситуацию, когда ты приезжаешь в клуб, а там — наставник, которому ты не нравишься. И закончится твоя хорошая игра. Любой тренер может изменить твою карьеру.

А если попадут в нужную команду, то проявят себя. Ребята мастеровитые, взяли два Кубка Гагарина. Правда, один без меня. Но вы же знаете их класс.

* * *

— Вы до сих пор общаетесь с Александром Кержаковым?

— Саша поддерживает меня. Иногда созваниваемся, а в основном переписываемся в WhatsApp. В прошлом сезоне он писал после каждого матча, поздравлял с голами. Сейчас пореже, но у него ребенок родился. Дали парню правильное имя. Зверь растет! — смеется Панарин.

— Артемием назвали?

— Ну конечно!

— Скажите прямо — «Спартак» станет чемпионом России?

— Кто? А-а-а… Я же за футболом не слежу. Полнейший ноль. Даже не в курсе, какие там есть лиги. В основном болею за наших бойцов ММА. Еще молодцы — боксеры. Сергей Ковалев — красава! Мне это больше интересно. Не то, что в обиду футболистам. У них тоже тяжелый спорт. Но у меня так с детства сложилось.

Я и хоккей мало смотрю, если честно. Куда чаще — бои, — смеется Артемий.

— Патрик Кейн сказал, что дальше будет болеть против «Нэшвилла». У вас есть чувство, кто возьмет Кубок Стэнли?

— Тут я не знаю. Вы же видите, какая интрига в плей-офф. Любой может победить. Так что ставку делать не буду.

— Может, пожелаете удачи Володе Тарасенко и «Сент-Луису»?

— Не хочу определенно высказываться в чью-то сторону. Давайте просто смотреть хоккей.

— Вы с дедушкой помирились?

— А я с ним не ругался, — улыбается Артемий. — Просто говорю ему постоянно, что не надо со мной разговаривать об очках. Но дед сидит у себя в Коркино, ему скучно. Самый кайф — открыть ноутбук, посмотреть видео, почитать новости. Что да как. Это мне мешает немного, поэтому злюсь. И когда дедушка напоминает мне о результативности, я начинаю постоянно об этом думать. И все идет как не надо.

Нет-нет, мы не ругались. Но был уже конец регулярного чемпионата. И я пару раз не стал звонить дедушке, чтобы не накручивать себя.

— Какой вопрос вы бы задали Никите Кучерову, с кем скоро окажетесь в сборной России?

— Скажи, Никита, как можно так хорошо играть? Что нужно есть? И что не нужно пить?