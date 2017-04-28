«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

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Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). У «Кэпиталз» отличились россияне Александр Овечкин (39-я минута) и Евгений Кузнецов (49), у «Пингвинз» дубль оформил Сидни Кросби (21, 22), еще одна шайба на счету Ника Бонино (53). Овечкин был признан третьей звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Питтсбурга», следующий матч пройдет в субботу.

В другой серии второго раунда первый матч между «Оттавой» и «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой «Сенаторз» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал передачу.