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28 апреля 2017, 9:26 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

МОСКВА, 28 апр — Р-Спорт. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). У «Кэпиталз» отличились россияне Александр Овечкин (39-я минута) и Евгений Кузнецов (49), у «Пингвинз» дубль оформил Сидни Кросби (21, 22), еще одна шайба на счету Ника Бонино (53). Овечкин был признан третьей звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Питтсбурга», следующий матч пройдет в субботу.

В другой серии второго раунда первый матч между «Оттавой» и «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой «Сенаторз» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич сделал передачу.

28.04.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 2:3 Питтсбург Пингвинз
(0:0, 1:2, 1:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Салливан
Вратари
Брэден Холтби 58:03 Марк-Андре Флери
1-й период
03:38 Александр Овечкин
2-й период
Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, П. Хернквист) 20:12
Сидни Кросби (П. Хернквист, О. Мяяття) 21:04
38:17 Александр Овечкин (Л. Эллер, Ти.Дж. Оши)
39:41 Кевин Шаттенкирк
Скотт Уилсон 39:41
3-й период
48:05 Евгений Кузнецов (М. Нисканен)
Ник Бонино (С. Уилсон, Ян Коул) 52:36
52:45 Мэтт Нисканен
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Бонино (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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