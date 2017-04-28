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28 апреля 2017, 9:47 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Оттаве»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях уступил «Оттаве» со счетом 1:2 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал первое результативное очко в матчах Кубка Стэнли.

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В составе «Оттавы» шайбы забросили Райан Дзингел (39) и Эрик Карлссон (56). У «Рейнджерс» отличился Райан Макдона (28) с передач Матса Цуккарелло и Павла Бучневича.

22-летний российский нападающий «Рейнджерс» сыграл 15 минут и 42 секунды, успев отдать результативную передачу, нанести два броска и дважды заблокировать броски хоккеистов «Оттавы». Он набрал первое результативное очко в розыгрыше Кубка Стэнли, на его счету четыре проведенных матча. В регулярном сезоне Бучневич сыграл 41 встречу, набрав 20 очков (8+12) по системе «гол+пас».

Шведский капитан «Оттавы» Карлссон стал 12-м защитником в истории клуба, шайба которого принесла «Оттаве» победу в матче плей-офф НХЛ.

«Оттава» выиграла стартовый матч второго раунда плей- офф и повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра между командами состоится также в Оттаве в ночь на воскресенье.

28.04.2017 02:00 Плей-офф: 1/4 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:1 Нью-Йорк Рейнджерс
(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Ги Буше Ален Виньо
Вратари
Крэйг Андерсон Хенрик Лундквист 58:14
1-й период
Кевин Хэйс 05:27
07:29
16:03
Брэди Шей 17:18
2-й период
20:49 Жан-Габриэль Пажо
26:54 Коди Сиси
Райан Макдона (М. Цуккарелло-Осен, П. Бучневич) 27:10
Брэди Шей 37:37
38:39 Райан Дзингел (А. Бэрроуз, К. Террис)
3-й период
55:49 Эрик Карлссон (М. Хоффман, М. Мето)
59:21 Томми Уинглс
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз), Р. Дзингел (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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