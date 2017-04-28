Передача Бучневича не спасла «Рейнджерс» от проигрыша «Оттаве»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Оттавы» шайбы забросили Райан Дзингел (39) и Эрик Карлссон (56). У «Рейнджерс» отличился Райан Макдона (28) с передач Матса Цуккарелло и Павла Бучневича.

22-летний российский нападающий «Рейнджерс» сыграл 15 минут и 42 секунды, успев отдать результативную передачу, нанести два броска и дважды заблокировать броски хоккеистов «Оттавы». Он набрал первое результативное очко в розыгрыше Кубка Стэнли, на его счету четыре проведенных матча. В регулярном сезоне Бучневич сыграл 41 встречу, набрав 20 очков (8+12) по системе «гол+пас».

Шведский капитан «Оттавы» Карлссон стал 12-м защитником в истории клуба, шайба которого принесла «Оттаве» победу в матче плей-офф НХЛ.

«Оттава» выиграла стартовый матч второго раунда плей- офф и повела в серии до четырех побед со счетом 1−0. Вторая игра между командами состоится также в Оттаве в ночь на воскресенье.