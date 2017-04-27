«Аризона» провела несколько увольнений в структуре клуба
Генеральный директор «Аризоны Койотс» Джон Чайка объявил о том, что помощник тренера Ньюэлл Брауна и генеральный директор
фарм-клуба АХЛ Даг Соетр были освобождены от своих обязанностей. Кроме того, «Койоты» не будут продлевать контракты своих скаутов Дэвида Маклина и Джима Рока.
Джон Чайка поблагодарил специалистов за проделанную работу, выразив уверенность в их компетентности, но сказал, что изменения пойдут на пользу команде.
«Аризона» уже начала поиск новых специалистов на освободившиеся вакансии.
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