Ярослав Дыбленко: Раздевалка — это святое. Нельзя было пускать туда болельщиков «Спартака»
Несколько дней назад защитник «Спартака» подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси». Сам хоккеист признается, что готов ко всему, лишь бы пробиться в состав, и не боится возможной ссылки в АХЛ, потери в деньгах и других проблем.
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РАЗВЕ МЕНЯ МОЖНО ЗАПУГАТЬ АВТОБУСАМИ?
— Сезон у вас вышел не очень удачным, но вы все равно решили отправиться за океан.
— Мне предложили контракт в «Нью-Джерси», и я не раздумывая согласился. Раз зовут — надо ехать. А плохой сезон? Он не только у меня получился ужасным, но и у всего «Спартака», и это произошло уже второй год подряд.
— Вы ведь могли отправиться за океан еще два года назад после отличного выступления за «Атлант».
— Да, но тогда у меня пошли травмы. То одно, то другое. Надо было лечиться, восстанавливаться. Тогда уже точно было не до отъезда. Сейчас же все проблемы со здоровьем позади, я готов ехать и покорять новую лигу.
— Наверное, хорошо, что вы едете именно в «Нью-Джерси»?
— Почему?
— Команда сейчас переживает не лучшие времена, не попала в
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— У вас двусторонний контракт, а это, возможная игра за «Олбани», поездки по АХЛ на автобусе.
— Все так говорят нам про это, словно мы выросли не в России. Разве меня можно запугать поездками на автобусе? Я пока про это не думаю. У меня будет шанс в честной конкуренции выиграть место в составе клуба НХЛ, и я собираюсь воспользоваться этой возможностью. Да, меня могут отправить в АХЛ. От этого никто не застрахован. Но я не ставлю в контракте пункт о возвращении в России. Хочу дать понять, что намерен играть в НХЛ.
— Вопрос, который интересен всем. Вы будете получать примерно 800 тысяч долларов в год «грязными», но это в случае выступления в НХЛ. В АХЛ — ниже. В России вы бы получали гораздо больше.
— Деньги придут. Я поиграл в России,
— Не знал.
— Знайте. Но про деньги не думаешь, хочется новое испытание в жизни, хочется поиграть в сильном турнире и расти. А заработанное я использовал с головой. Помог семье, родителям.
— Как ваш английский?
— Ужасен. Я сейчас вспоминаю своего учителя английского из Сургута Светлану Всеволодовну, которая говорили, что язык мне очень пригодится, что надо его учить. Но я не слушал, был занят другими вещами. Как же она была права.
— Ох, как же нелегко вам будет без знания английского.
— Я же не совсем деревянный. Некоторые вещи понимаю, но сказать не могу. Но буду стараться выучить. В клубе же нет российских игроков? Так что мое обучение начнется быстрей. Если говорить про хоккейную жизнь, то для меня главное — смотреть на тренера. Там покажут, расскажут, что надо делать на льду. Про быт же я не беспокоюсь.
— Почему?
— Я еду со своей женой Дашей, а она знает английский идеально. Некоторое время она прожила в
СО «СПАРТАКОМ» НЕ ТОРГОВАЛСЯ
— Вы следите за тем, как там адаптируются наши защитники? Никита Трямкин уехал обратно в Россию.
— И я не понял его решения. Он нормально играл — я смотрел. Насколько известно, ему предложили новый контракт. Не знаю, зачем он возвращается?
— Я его уговаривал остаться.
— И я бы уговорил, если бы был на связи. Мне кажется, что защитникам в той лиге даже немного проще. Не нужно ездить по этим «аэродромам», что есть у нас. Времени на принятие решения меньше, но и игра чуть другой становится.
— В курсе, как отреагировали на ваш отъезд в России?
— Услышал много негативного. Мол, куда он собирается, да у него ничего не получится. Странно все это. Но знаете, мне больше важна поддержка людей. Например, сразу после того, как стало известно о переходе, мне позвонил Даниил Марков и поздравил с решением, приободрил.
— Как в «Спартаке» восприняли ваш отъезд?
— Я с ними не торговался, если вы об этом. Да, клуб мне сделал квалификационное предложение, но я уже все для себя решил и сразу же сообщил
— Вы говорите, что сезон был плохим у команды, но вы иногда оказывались в запасе, были моменты, когда вас сажали по ходу встречи, а в последней встрече регулярного чемпионата вообще заработали «-4».
— О, с этой последней игрой вообще ужас был. Посмотрите голы, я в них не виноват. Но все залетало в мою смену. Если говорить обо мне, то, честно говоря, я не понимал, что именно от меня хотят. Мы
— В чем?
— Мне предъявляли
— Так.
— Прошу тренера показать мне на видео ошибки. Не показывают. Я начинал кипеть от этого. Плохо, когда поступают так несправедливо. Да, меня оставляли в запасе. Это
В «СПАРТАК» НАЗНАЧАЮТ ТРЕНЕРОВ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ
— Вы понимаете, почему «Спартак» все время в аутсайдерах? О
— Это очень тяжелый вопрос. Мне кажется, что два года в клуб назначают тренеров, которые учатся вместе с нами. Герман Титов только начинал карьеру, Алексей Ярушкин тоже не имеет большого опыта. Думаю, что все проблемы
— Вадим Епанчинцев не такой?
— Я очень рад, что назначили именно его. Он честный, ничего не говорит за спиной, а все высказывает игроку. Помню его еще по молодежной команде «Атланта». Говорил с ним, он пожелал удачи. Думаю, что в этом сезоне у «Спартака» все будет гораздо лучше.
— В этом сезоне к вам в раздевалку приходили болельщики. Совсем дикая ситуация?
— Она дикая только в том, что они пришли в раздевалку. Никто с фанатами не отказывается встречаться. Люди переживают, мы проигрываем. Но нельзя такие встречи проводить в раздевалке. Это дом игроков, это святое. Можно было бы встретиться на нейтральной территории. Именно это и возмутило, да и не только вас журналистов, но и моих коллег из других команд.
— Мы с вами встречаемся после матчей за сборную на Еврочеллендже. Вы там подрались с Марисом Бичевскисом. Получили сильно. Показалось, что бились неудобной рукой.
— Потому что пальцы на боевой были выбиты, и я боялся окончательно погубить их. Драка же… Ему показалось, что я сыграл коленом в колено в Микса Индрашиса, но ничего подобного не было. Ну схватились, бывает. Я всегда готов.
— Не вздумайте в Америке начинать драться.
— Нет, я ничего не боюсь, но, конечно, буду осмотрительным. Списывался с Никитой Сошинковым, поднимали эту тему. Он сразу предупредил, что никаких показательных драк не было. Говорит, что убьют.
— И он прав.
— Но насколько я знаю, бойцы там и не будут прыгать на тех, кто не является тафгаем. А стычки же случаются, их я не боюсь. Подраться же готов, но лучше не с профессиональным бойцом.
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