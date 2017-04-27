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27 апреля 2017, 21:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Филадельфия» подтвердила заключение контракта с Воробьевым

«Филадельфия» на своем официальном сайте подтвердила заключение контракта с нападающим Михаилом Воробьевым. С 20-летним хоккеистом россиянином подписан трехлетний контракт новичка.

Филадельфия на своем официальном сайте подтвердила заключение контракта с нападающим Михаилом <span class=error>Воробьевым</span>. Увеличить
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Напомним, что с 2015 года Воробьев выступал за «Салават Юлаев». В минувшем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять игр в плей-офф, и семь матчей на молодежном чемпионате мира, в которых он отдал 10 голевых передач.

Россиянин был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвертом раунде под общим 104-м номером.

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Новости НХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Воробьев подписал контракт с «Филадельфией»

Форвард «Салавата Юлаева» Воробьев подписал контракт с «Филадельфией»

МОСКВА, 26 апр — Р-Спорт. Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщил в своем микроблоге в Twitter репортер канадского телеканала TVA sports Рено Лавой.
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