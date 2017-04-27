«Филадельфия» подтвердила заключение контракта с Воробьевым
«Филадельфия» на своем официальном сайте подтвердила заключение контракта с нападающим Михаилом Воробьевым. С 20-летним хоккеистом россиянином подписан трехлетний контракт новичка.
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Напомним, что с 2015 года Воробьев выступал за «Салават Юлаев». В минувшем сезоне Воробьев провел 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков. В активе хоккеиста также пять игр в
Россиянин был задрафтован «Флайерз» в 2015 году в четвертом раунде под общим 104-м номером.
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