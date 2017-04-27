Стоит ли звать игроков НХЛ на чемпионат мира?

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— НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду. Стоит ли звать хоккеистов из-за океана на чемпионат мира?

Борис Михайлов: В сборную надо обязательно брать всех сильнейших на данный момент игроков. Чемпионат мира — второе по значимости международное соревнование после Олимпиады. Турнир в Корее состоится только через год, и время для комплектования команды предостаточно. Было бы глупо не использовать хоккеистов, которые усилят состав.

Владимир Юрзинов: Считаю, что энхаэловцев стоит приглашать в любой ситуации. Конечно, с каждым из них необходимо беседовать, определить позицию и сферу обязанностей.

Владимир Плющев: Олимпиада и чемпионат мира — это разные вещи. Всегда хочется выступить лучше, чем на предыдущем первенстве планеты. Главный тренер вправе пригласить хоккеистов из НХЛ, если считает, что они выглядят лучше, чем те, кто выступает в КХЛ. Но на Олимпиаде все равно потом работать именно ему.

Владимир Крикунов: Сейчас появился реальный шанс выиграть Олимпиаду, и на чемпионате мира лучше проверить ребят, на которых Олег Знарок рассчитывает на сто процентов. Им вполне по силам выиграть оба турнира. Нужно максимально подготовить игроков в боевых условиях.

Вячеслав Быков: Отказываться от всех игроков из-за океана я бы не стал. Тем более что хоккеисты из НХЛ усилят состав соперников.

— Стоит ли до последнего держать в заявке места для энхаэловцев, которые могут вылететь из розыгрыша Кубка Стэнли?

Михайлов: Наверняка места будут оставлять — все будет зависеть от стратегии главного тренера.

Юрзинов: Как говорил Виктор Васильевич (Тихонов), состав определен, войска выведены — пошли сражаться.

Плющев: Я, будучи главным тренером сборной, предпочитал определяться с составом до чемпионата мира, а не оставлять все на последний момент. Был случай, когда мы рассчитывали на Алексея Яшина, а он получил травму за несколько дней и не смог выступить на турнире.

Крикунов: Если уже сейчас готовиться к Олимпиаде, состав можно огласить сразу с прицелом на Корею. Но нельзя исключать, что на ней появится хоккеисты из НХЛ. Овечкин активно заявляет об этом — возможно, он и другие игроки сумеют договориться об участии в олимпийском турнире.

Быков: На этом чемпионате мира я бы не стал этого делать. Нужно готовить игроков на Олимпийские игры, проверять их, дать возможность набраться международного опыта. Мы все знаем возможности и потенциал тех игроков, которые постоянно находятся в обойме сборной. Не думаю, что им нужна дополнительная проверка.

— Как оцените приглашение в сборную лучшего российского бомбардира НХЛ этого сезона — Никиты Кучерова?

Михайлов: Жду от Никиты такой же результативной игры за сборную, как и за «Тампу-Бэй».

Юрзинов: Очень рад, что Никите так здорово удался этот сезон. Он — наша гордость. Помню его еще в «Красной Армии». В сборной ему предстоит показать свои лучшие качества, помогающие ему в НХЛ, — в завершающей части атаки и комбинационной игре.

Плющев: Лучше бы он был центральным нападающим (улыбается). Если серьезно, Кучеров провел хороший сезон, чувствует себя уверенно, на кураже. Тренерский штаб должен продумать, с какими партнерами его можно максимально эффективно использовать. Я привлекал много молодежи на дальнюю перспективу.

Крикунов: Кучеров вышел на высокий уровень и, надеюсь, будет двигаться только вперед. У молодых обычно за годом подъема следует год спада. Такое было даже у Паши Дацюка, которому в 23 года я посоветовал отправиться в НХЛ. Сейчас у нас растет хорошая молодежь. МХЛ делает свое дело, и новые таланты появляются каждый год. Возможно, НХЛ и поэтому не едет на Олимпиаду (улыбается).

Быков: Никита — забивной игрок, можно сказать, голеадор. Он не так часто появлялся в сборной, и чемпионат мира станет для него хорошим опытом. Для его поколения самое время заявить о себе в национальной команде и взять на себя лидерские позиции.

— Какого результата ждете от сборной России?

Михайлов: Команда ставит перед собой самые высокие цели, и это правильно. Как она будет играть, такой и покажет результат.

Юрзинов: Все будет зависеть от наших подготовки и сплочения. Прогнозов давать не буду.

Плющев: Как всегда, надо ставить задачу выигрывать золото. Если что-то не получается, надо анализировать и делать из этого выводы на будущее, которые и определяют развитие нашего хоккея.

Крикунов: Сейчас уже прошли так скромные времена, когда второе или третье место считалось успехом. На этот чемпионат мира другой задачи, кроме золота, стоять не может. Наша молодежь должна впитать и выработать психологию победителя.

Быков: Значимость предстоящего мирового форума не принижают ни прошедший Кубок мира, ни Олимпиада-2018. На любом международном турнире наши ребята должны добиваться самых высоких целей и медалей. Важно дать возможность молодым игрокам ощутить атмосферу хорошего соревнования и проверить их в боевых условиях.

— Сборная Канады выиграла два последних чемпионата мира. Они и в этот раз главный фаворит турнира?

Михайлов: Конечно, канадцы будут фаворитами. У них будет очень большой стимул показать себя. За ними будет очень внимательно следить клубное руководство и вся НХЛ, как бы лига ни поворачивалась спиной к Олимпиаде и чемпионату мира, выторговывая все больше денег.

Юрзинов: Конечно. Нашей команде важно изучить всех, кто будет противостоять нам на чемпионате мира.

Плющев: У канадцев прекрасная школа и шикарный выбор исполнителей. Они сумеют выставить на чемпионат мира хорошо укомплектованную и подготовленную команду, которая станет фаворитом.

Крикунов: Канадцы тоже готовятся к Олимпиаде, и расслабляться с ними нельзя. Они могут отправить команду, которую планируют для выступления в Корее. Достаточно будет выдернуть по одному представителю каждой команды НХЛ, и ничего страшного не случится. Лига может пойти на встречу и отпустить молодых игроков.

Быков: Думаю, что все сборные, претендовавшие на титул на прошлых чемпионатах мира, сохранят свои позиции и в этом году. Безусловно, включая канадцев.

— Глава НХЛ Гэри Бэттмен предложил перенести хоккейный олимпийский турнир на лето. Может, то же самое стоит сделать и с чемпионатом мира?

Михайлов: У нас зимний вид спорта, и нет смысла переносить его на лето. Предлагая перенести хоккейный турнир в программу летних Игр, НХЛ все хочет сделать под себя. Не считаю правильным, что весь мир должен подстраиваться под интересы заокеанской лиги.

Юрзинов: Всех устраивают нынешние сроки проведения чемпионата. Я бы ничего менять не стал. Чемпионат мира проходит на высоком уровне и каждый год открывает новые имена. Интерес зрителей к нему огромный.

Плющев: Раньше чемпионаты мира проходили в феврале. Трибуны были битком. Турнир стали сдвигать, когда начали подстраиваться под НХЛ. Отказавшись отпускать игроков в Пхенчхан, они лишают своих же любителей хоккея удовольствия.

Крикунов: Я выступаю за то, чтобы мы играли больше. Раз мы считаем нашу лигу профессиональной, в регулярке должны проводить по 80 игр. Сейчас столько проводят только игроки сборной. В этом году мы закончили гладкий чемпионат 19 февраля, а в следующем можем финишировать в январе. Понятно, что учитываются интересы национальной команды, но и другие хоккеисты, в том числе и молодые, должны получать практику. Можно проводить чемпионат мира и в середине сезона, не прерывая сезон КХЛ. К этому времени у того же СКА будет большой запас очков.

Быков: Как поет «Машина Времени», «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Не понимаю, почему все мировое сообщество должно прогибаться под НХЛ, даже если там играют лучшие. Просто КХЛ вместе с Европой надо поднять уровень и создать реальную альтернативу и конкуренцию, чтобы наши игроки не стремились за океан, а стремились выступать здесь. Лучше уж проводить чемпионат в феврале, когда все находятся в оптимальной форме. Не вижу смысла играть в хоккей летом и составлять конкуренцию футболу.