Битва титанов: Овечкин vs Малкин. Кто теперь приблизится к Кубку Стэнли?
«Питтсбург» с Малкиным и Кросби снова остановит Овечкина и «Вашингтон»?
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Трёхглавый Змей Горыныч
«Вашингтон» и «Питтсбург» — команды, чьё противостояние является одним из самых долгожданных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Битва между победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем кубка Стэнли просто не может быть скучной, а когда на лёд выходят такие звёзды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби, интерес болельщиков возрастает многократно. За всю историю существования этих команд нынешняя очная битва будет 10-й по счёту, но нас куда больше интересует не гол Петра Недведа в четвёртом овертайме четвёртого матча стартового раунда в 1996 году.
Главный интерес нынешних болельщиков — это эра Овечкина и Кросби, которая началась в сезоне-2005/06, когда оба хоккеиста дебютировали в НХЛ. Стоит отметить, что третья голова этого хоккейного Змея Горыныча — Евгений Малкин — появилась за океаном на год позже, в сезоне-2006/07, и в свой первый же год магнитогорец смог сыграть в
Баланс не в пользу Овечкина
Первое свидание суперзвёзд на кубковой тропинке состоялось в сезоне-2008/09, который стал чемпионским для «Питтсбурга». Встреча со «столичными» случилась на том же этапе, что и сейчас, — в полуфинале Восточной конференции, куда «пингвины» пробились, обыграв в шести матчах «Филадельфию», а «Вашингтон» с огромным трудом сломил сопротивление «Рейнджерс» (4−3 в серии). Та битва оставила ярчайшую память у болельщиков, поскольку сражение «мальчиков с обложки» получилось великолепным: во второй игре серии Овечкин и Кросби оформили по
Второе рандеву состоялось в прошлом сезоне — это снова был второй раунд, но на этот раз всё закончилось чуть быстрее. «Питтсбург» выиграл ту серию в шести матчах, сумев отобрать у соперника преимущество своего льда за счёт гостевой победы во второй встрече — победный гол тогда забил экс-«столичник» Эрик Фер. «Вашингтон» мог вылететь из
Если же брать персональную статистику в кубковых матчах со своим злейшим врагом, то здесь для Овечкина всё обстоит куда радостнее. Именно Александр — лучший бомбардир «столичных» в противостоянии с «Питтсбургом», причём отрыв Великой Восьмёрки от второго места чрезвычайно велик.
Достижения Малкина выглядят скромнее — за те же 13 матчей он набрал на 9 очков меньше. Что же касается Кросби, то Сидни расположился по статистике между двух россиян: у капитана «Питтсбурга» в 13 матчах против «Вашингтона» 15 очков, из которых 8 — голы. Примечательно, что для двух побед в розыгрыше Кубка Стэнли Малкину и Кросби оба раза пришлось иметь дело с «Вашингтоном» Овечкина, который бился насмерть, но остановить «стальных» так и не смог.
Кто выиграет на этот раз?
В этом году судьба свела «Питтсбург» и «Вашингтон» в третий раз за эпоху современных суперзвёзд. «Столичные» не без труда прошли молодой и задорный «Торонто», который доставил фавориту приличных хлопот, а «Питтсбург» довольно уверенно расправился с «Коламбусом». Овечкин, отвечая на вопрос о невезении в матчах с «пингвинами», не стал бередить прежние раны.
«Сейчас нам будет противостоять действующий чемпион, и у нас есть возможность обыграть их и двигаться дальше. Не надо вспоминать, что было в прошлом году, надо смотреть вперёд. У нас есть шанс обыграть чемпиона и выиграть третий раунд, чего мы не делали раньше. В
Кросби, по старой традиции, был менее многословен. «У нас с Алексом есть взаимное уважение. Мы оба хотим выигрывать, оба стараемся максимально помочь своим командам. Наверное, это то, чего мы ожидаем, когда играем друг против друга», — подчеркнул Сидни.
«Наверное, если бы они играли вместе, то были бы друзьями. Просто Сид и Алекс — совсем разные парни. Оба — потрясающие игроки, но совершенно разные люди», — добавил защитник Брукс Орпик, поигравший с обоими форвардами. Чем бы ни закончилось новое сражение, можно смело сказать одно: это будет
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