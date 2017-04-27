Битва титанов: Овечкин vs Малкин. Кто теперь приблизится к Кубку Стэнли?

Трёхглавый Змей Горыныч

«Вашингтон» и «Питтсбург» — команды, чьё противостояние является одним из самых долгожданных в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Битва между победителем регулярного чемпионата и действующим обладателем кубка Стэнли просто не может быть скучной, а когда на лёд выходят такие звёзды, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби, интерес болельщиков возрастает многократно. За всю историю существования этих команд нынешняя очная битва будет 10-й по счёту, но нас куда больше интересует не гол Петра Недведа в четвёртом овертайме четвёртого матча стартового раунда в 1996 году.

Главный интерес нынешних болельщиков — это эра Овечкина и Кросби, которая началась в сезоне-2005/06, когда оба хоккеиста дебютировали в НХЛ. Стоит отметить, что третья голова этого хоккейного Змея Горыныча — Евгений Малкин — появилась за океаном на год позже, в сезоне-2006/07, и в свой первый же год магнитогорец смог сыграть в плей-офф. Для Кросби дебют в кубковых матчах пришёлся на второй сезон в НХЛ, а вот Овечкину свою пробу сил в плей-офф пришлось отложить аж на третий год своего пребывания за океаном. В сезоне-2007/08 его «столичные» впервые пробились в кубковую восьмёрку, но в первом раунде уступили в семи матчах «Филадельфии», в то время как «Питтсбург» в том году дошёл до финала, где проиграл великолепному «Детройту» Павла Дацюка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Two-headed Monster: Sid and Geno! <a href="https://t.co/Fbc0Y6MJHo">pic.twitter.com/Fbc0Y6MJHo</a></p>— HockEye (@Hock_eye) <a href="https://twitter.com/Hock_eye/status/857217142311092225">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Баланс не в пользу Овечкина

Цитата «Вашингтон» — «Питтсбург» в регулярном чемпионате-2016/17:



13 октября. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:2 Б. (Малкин – 1+1, Кросби не играл, Овечкин – 0).



16 ноября. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 7:1. (Малкин – 0, Кросби – 0, Овечкин – 1 гол).



11 января. «Вашингтон» — «Питтсбург» — 5:2. (Малкин – 1 гол, Кросби – 1 передача, Овечкин – 2 гола).



16 января. «Питтсбург» — «Вашингтон» — 8:7 ОТ. (Малкин – 3 гола, Кросби – 1+3, Овечкин – 2 гола).



Итого: Малкин – 6 (5+1), Кросби – 5 (1+4), Овечкин – 5 (5+0).

Первое свидание суперзвёзд на кубковой тропинке состоялось в сезоне-2008/09, который стал чемпионским для «Питтсбурга». Встреча со «столичными» случилась на том же этапе, что и сейчас, — в полуфинале Восточной конференции, куда «пингвины» пробились, обыграв в шести матчах «Филадельфию», а «Вашингтон» с огромным трудом сломил сопротивление «Рейнджерс» (4−3 в серии). Та битва оставила ярчайшую память у болельщиков, поскольку сражение «мальчиков с обложки» получилось великолепным: во второй игре серии Овечкин и Кросби оформили по хет-трику, в пятой игре Малкин забил победный гол, а качество игры и общий накал страстей не поддавались никакому описанию. Ту серию в семи матчах выиграл «Питтсбург», а Кросби, сделавший дубль в последнем матче, набрал 13 очков, на один балл отстав от Овечкина.

Цитата Как играл «Вашингтон» против «Питтсбурга» в плей-офф (2006 – 2017)



13 матчей, 5 побед, 8 поражений. Забито – 37, пропущено – 43.

Бросков нанесено – 382, бросков пропущено по своим воротам – 465.

Большинство – 23,8% (10 попыток из 42). Меньшинство – 77,3% (12 голов пропущено). Игра на вбрасывании – 53,1%.

Второе рандеву состоялось в прошлом сезоне — это снова был второй раунд, но на этот раз всё закончилось чуть быстрее. «Питтсбург» выиграл ту серию в шести матчах, сумев отобрать у соперника преимущество своего льда за счёт гостевой победы во второй встрече — победный гол тогда забил экс-«столичник» Эрик Фер. «Вашингтон» мог вылететь из плей-офф и после пятого матча, но «Кэпиталз» удержал вратарь Брэйден Холтби, а в овертайме шестого поединка взошла звезда центрфорварда «пингвинов» Ника Бонино, который забросил победную шайбу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="cs" dir="ltr">Hvězdné války pokračují. Uspěje Crosby, nebo Ovechkin?/ <a href="https://t.co/X1xTgUSxTl">https://t.co/X1xTgUSxTl</a> <a href="https://t.co/VIbq64tMW7">pic.twitter.com/VIbq64tMW7</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/724617482208727042">25 апреля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Если же брать персональную статистику в кубковых матчах со своим злейшим врагом, то здесь для Овечкина всё обстоит куда радостнее. Именно Александр — лучший бомбардир «столичных» в противостоянии с «Питтсбургом», причём отрыв Великой Восьмёрки от второго места чрезвычайно велик.

Достижения Малкина выглядят скромнее — за те же 13 матчей он набрал на 9 очков меньше. Что же касается Кросби, то Сидни расположился по статистике между двух россиян: у капитана «Питтсбурга» в 13 матчах против «Вашингтона» 15 очков, из которых 8 — голы. Примечательно, что для двух побед в розыгрыше Кубка Стэнли Малкину и Кросби оба раза пришлось иметь дело с «Вашингтоном» Овечкина, который бился насмерть, но остановить «стальных» так и не смог.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Crosby leads <a href="https://twitter.com/penguins">@penguins</a> scoring vs <a href="https://twitter.com/Capitals">@Capitals</a> in <a href="https://twitter.com/ovi8">@ovi8</a> era <a href="https://t.co/zkeckS3Eme">pic.twitter.com/zkeckS3Eme</a></p>— HockEye (@Hock_eye) <a href="https://twitter.com/Hock_eye/status/857206993597022209">26 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кто выиграет на этот раз?

В этом году судьба свела «Питтсбург» и «Вашингтон» в третий раз за эпоху современных суперзвёзд. «Столичные» не без труда прошли молодой и задорный «Торонто», который доставил фавориту приличных хлопот, а «Питтсбург» довольно уверенно расправился с «Коламбусом». Овечкин, отвечая на вопрос о невезении в матчах с «пингвинами», не стал бередить прежние раны.

«Сейчас нам будет противостоять действующий чемпион, и у нас есть возможность обыграть их и двигаться дальше. Не надо вспоминать, что было в прошлом году, надо смотреть вперёд. У нас есть шанс обыграть чемпиона и выиграть третий раунд, чего мы не делали раньше. В плей-офф не так важно, с кем играть. Надо одержать четыре победы, чтобы пройти дальше. Надо подготовиться психологически. Мы с “Питтсбургом” два раза играли в плей-офф и ни разу не смогли их пройти, проиграли в шести и в семи матчах. Нам нельзя бояться. Мы знаем, что это чемпион, что это хорошая команда, но у нас тоже хорошая. Мы с Кросби уважаем друг друга. У нас с ним отличное противостояние, которое нравится и нам, и журналистам, и болельщикам. Но эта серия не между мной и Кросби, а между “Пингвинз” и “Кэпиталз”», — заявил Овечкин.

Кросби, по старой традиции, был менее многословен. «У нас с Алексом есть взаимное уважение. Мы оба хотим выигрывать, оба стараемся максимально помочь своим командам. Наверное, это то, чего мы ожидаем, когда играем друг против друга», — подчеркнул Сидни.