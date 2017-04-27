Айзерман ответил Кучерову, Тарасенко набирается сил
Генменеджер «Тампы» хочет поговорить с Кучеровым, Тарасенко и Слепышев не забили, «Нэшвилл» и «Эдмонтон» повели в сериях — в обзоре НХЛ.
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Айзерман поговорит с Кучеровым после ЧМ-2017
Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман пообещал разобраться в ситуации с российским нападающим клуба Никитой Кучеровым, который подверг критике действия своих одноклубников и тренера.
«Самое лучшее, что я могу сделать — это сесть и поговорить с Никитой, чтобы понять ситуацию. Я не собираюсь комментировать статьи, которые выходят в России, потому что они переводятся с русского на английский, а здесь возможны неточности и ошибки. Но, конечно, я с нетерпением жду момента, чтобы поговорить с ним.
В настоящее время это проблемой не является, но если у нас есть
Последим за развитием этой истории. Кучеров едва ли не в одиночку тащил «Тампу» в нынешнем регулярном чемпионате, получив от Айзермана мизерный для своего уровня контракт. Человек, забивающий по 40 шайб за сезон и набирающий по 85 очков, не получает и $5 млн за сезон, разве это нормально? В то время, как Кучеров как мог тащил команду в
«Нэшвилл» всерьёз нацелился на кубок?
Мощно выглядит в нынешнем розыгрыше
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко заработал положительный показатель полезности «+1», однако в плане результативности ничем похвастать не может. Тренер доверял Тарасенко, он отыграл 19 с половиной минут чистого времени. Конечно, от россиянина ждут больше голов, так как пока он забил только одну шайбу в
«Эдмонтон» выстрелил дублями
Самые серьёзные намерения и у «Эдмонтона». «Нефтяники» в первом раунде выбили из розыгрыша прошлогоднего финалиста в лице «Сан-Хосе», а теперь принялись за других калифорнийцев — «Анахайм». Команда Тодда Маклеллана забросила в ворота соперника шесть шайб, из них одну уже в пустую цель. Особо отметим защитника «Ойлерз» Адама Ларссона и канадского форварда Марка Летестю. Оба оформили дубли, внеся весомый вклад в окончательный успех гостей. Джон Гибсон выручить «уток» не смог, уже больно классно всё было сделано. У «Анахайма» старался лидер команды Райан Гецлаф, забивший сам в большинстве и отдавший голевую передачу на партнёра. Но усилий Гецлафа оказалось недостаточно. «Эдмонтон» повёл в серии и явно не собирается останавливаться на достигнутом.
Российский нападающий канадского клуба Антон Слепышев откатался без одной секунды 10 минут, нанеся два броска в створ ворот соперника, но не получив из них никаких дивидендов. Коэффициент полезности равен нулю, а вот на штрафные минуты Слепышеву надо обратить внимание. Дважды удаляться в матчах подобного уровня не слишком приветствуется. К слову, именно первое удаление Слепышева и было реализовано Гецлафом. Так что в будущем лучше повнимательнее.
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